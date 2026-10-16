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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زوجة محمد صبري تكشف أبرز 3 نجوم زملكاوية الذين يساندون أسرته بعد رحيله

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب

كشفت أماني فؤاد، زوجة الراحل محمد صبري نجم الزمالك السابق، عن استمرار تواصل عدد من نجوم القلعة البيضاء مع أسرتها بعد رحيل زوجها، مؤكدة أن زملاءه من الجيل القديم يحرصون على السؤال عنهم، وفي مقدمتهم محمود سعد وأحمد رمزي ومعتمد جمال، مشيرة إلى أن جماهير الزمالك تنتظر الكثير من الأخير في ظل قيمة وتاريخ النادي.

وقالت أماني فؤاد في تصريحاتها لبرنامج "الدقيقة 12" الذي يقدمه الإعلاميان إسلام فؤاد ومحمد الجندي عبر شاشة قناة هي الفضائية: "اللي في تواصل معانا كل جيله القديم، وأخص بالذكر الدكتور محمود سعد، والكابتن أحمد رمزي، والكابتن معتمد جمال، ربنا يعينه، إحنا مشغلينه كتير".

وأضافت أن العلاقات التي جمعت زوجها الراحل بنجوم الزمالك لم تنقطع بعد رحيله، موضحة أن استمرار تواصل زملائه القدامى مع أسرته يعكس طبيعة العلاقة التي كانت تجمع محمد صبري بالمحيطين به داخل النادي.

وتحدثت زوجة نجم الزمالك الراحل عن حب محمد صبري للقلعة البيضاء، قائلة: "الكابتن كان بيحب النادي جدًا، ومن أقل واحد لأكبر واحد كان بيحب يتعرف على كل الناس، الله يرحمه مش هيتعوض، وإحنا عايشين بحسه".

ووجهت أماني فؤاد رسالة إلى معتمد جمال، مؤكدة أن جماهير الزمالك تنتظر منه الكثير خلال الفترة المقبلة، في ظل المكانة الكبيرة التي يتمتع بها النادي وتطلعات جماهيره.

وقالت: "إحنا محتاجين حاجات كتير من معتمد جمال كجماهير للنادي، لأننا نادي الزمالك اسم كبير".

وأكدت زوجة محمد صبري أن الانتماء لنادي الزمالك يمثل جزءًا أساسيًا من حياة أسرتها، مشيرة إلى أنهم يواصلون تشجيع الفريق حتى في أصعب الظروف، وفي الفترات التي لا يحالفه فيها التوفيق.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن محمد صبري سيظل حاضرًا في وجدان أسرته، قائلة إنهم ما زالوا يعيشون بإحساس وجوده بينهم، وإنه شخصية لا يمكن تعويضها.

الزمالك محمد صبري اسرة الراحل محمد صبري

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