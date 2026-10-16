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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب كيتارا يتحدى الأهلي: نمتلك الجودة اللازمة لتحقيق الفوز

مدرب كيتارا
مدرب كيتارا
سارة عبد الله

أكد واسوا بوسا، المدير الفني لفريق كيتارا الأوغندي، جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي، مشددًا على عدم الخوف من سمعة الفريق الأحمر في القارة الإفريقية، وثقته في قدرة لاعبيه على تحقيق الفوز على ملعبهم ووسط جماهيرهم.

وقال بوسا، في تصريحات نقلتها صحيفة «نايل بوست» الأوغندية، إن فريق كيتارا يمتلك الجودة اللازمة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، رغم صعوبة المواجهة أمام أحد أبرز الأندية في القارة الإفريقية.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على كيتارا الأوغندي، غدًا السبت، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، قبل لقاء العودة.

ويستهدف الأهلي الخروج بنتيجة تمنحه أفضلية قبل مواجهة الإياب، التي تقام يوم 24 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة، حيث يتطلع الفريق الأحمر إلى مواصلة مشواره في البطولة القارية والمنافسة على اللقب.

في المقابل، يعول كيتارا على عاملي الأرض والجمهور، إلى جانب الثقة التي تحدث عنها مديره الفني، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، في مواجهة تمثل اختبارًا مهمًا للفريق الأوغندي.

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