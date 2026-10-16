مدرب الجيش الرواندي: عموتة سينجح مع الأهلي بنسبة 100% ويصنع مفاجأة

دافع عبد الرحيم طالب، المدير الفني لنادي الجيش الرواندي، عن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، مؤكدًا ثقته في قدرته على النجاح مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، ومطالبًا جماهير الأهلي والإدارة بمنحه الدعم والثقة اللازمين.

وقال عبد الرحيم طالب، خلال تصريحاته لبرنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، إن عموتة يمتلك شخصية تدريبية مميزة، ويهتم بالاحترافية في التدريب والتعامل مع اللاعبين، إلى جانب حرصه على تحقيق التجانس بين جميع عناصر المنظومة، سواء اللاعبين أو الجهاز الفني أو الجماهير والإدارة.

وأضاف مدرب الجيش الرواندي أن عموتة لا يتسامح مع تهاون اللاعبين أو تغليب المصلحة الشخصية على مصلحة المجموعة، مشيرًا إلى أن هذه الشخصية قد لا يفهمها البعض، لكنها جزء من أسلوبه في العمل.

مدرب الجيش الرواندي: عموتة سينجح مع الأهلي بنسبة 100%

وأكد عبد الرحيم طالب أن عموتة تعرض لبعض الانتقادات والتشكيك في قدراته عقب التعادل في أولى المباريات، رغم امتلاكه سجلًا تدريبيًا مميزًا، مشددًا على ضرورة التحلي بالصبر والثقة في المدرب.

وأوضح أن عموتة سبق له تدريب المنتخب المغربي، وحقق عدة ألقاب مع الأندية المغربية، أبرزها التتويج بدوري أبطال إفريقيا مع الوداد الرياضي، إلى جانب الفوز بكأس أمم إفريقيا للمحليين مع المنتخب المغربي.

وتابع: «أنا أظن أنه سينجح بنسبة 100%، لأني أعرفه عن قرب. رجل تحدٍّ، ورجل يشتغل من قلبه، ورجل عنده معارف علمية وأكاديمية».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن دعم الجماهير والإدارة يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح المدرب، مشيرًا إلى أن عموتة قادر على صناعة مفاجأة مع الأهلي هذا الموسم إذا توافرت له الثقة والمساندة.

مدرب الجيش الرواندي يتحدث عن مواجهة الزمالك

وتطرق عبد الرحيم طالب إلى مواجهة فريقه أمام الزمالك في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن المباراة تمثل مواجهة قوية بين فريقين يمتلكان طموحات كبيرة.

وقال إن الزمالك فريق قوي يمتلك لاعبين مميزين ومدربًا جيدًا، مشيرًا إلى أن النادي الأبيض يتمتع بتاريخ كبير وثقافة الفوز بالألقاب على المستويين المحلي والقاري.

وأضاف أن الجيش الرواندي شهد تطورًا على المستويات الفنية والإدارية والجماهيرية، مؤكدًا أن فريقه لا يخشى مواجهة أي منافس، لكنه يحترم جميع الفرق ويعمل على دراسة نقاط القوة والضعف لدى منافسيه.

واختتم مدرب الجيش الرواندي حديثه بالتأكيد على أن المواجهة ستكون صعبة على الفريقين، معربًا عن أمله في تقديم مباراة تليق بالجماهير المصرية والرواندية، ومؤكدًا أن هدف فريقه هو التأهل إلى دور المجموعات ومواصلة المنافسة في البطولة الإفريقية.