قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيديو يثير الجدل بسبب الزحام أمام شباك مطبوعات التأمين بشبرا الخيمة
ماكرون: التوصل إلى اتفاق مع ألمانيا لضمان مستقبل قطاع السيارات الأوروبي
فرنسا وألمانيا : ضرورة بقاء أوروبا لاعبًا رئيسيًا في التحول العالمي لصناعة السيارات
طلع 110 جنيهات.. الذهب يرتفع في الصاغة الآن
رئيس الوزراء القطري من بعبدا: ندعم لبنان وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وتسليمها للجيش
قيادي بحركة فتح: نثمن الحراك المصري لإنهاء الانقسام وتعزيز وحدة الصف الفلسطيني
خناقة الجيران في الشارع.. مزارع يعتدي بالضرب على شقيقتين بالفيوم
استعدادا لموسم الأمطار والسيول.. وزير الري يتفقّد مراكز الطوارئ بالشرقية ويوجه بسرعة إزالة التعديات
خطيب المسجد النبوي: آيات القرآن ترسم للمؤمن منهج حياته، وتجيب عن تساؤلاته
الدفاع المدني السعودي: تفعيل الإنذار المبكر في محافظة ينبع للتحذير من خطر محتمل
روبيو يطالب الرئيس اللبناني بعدم إعادة شحنة متفجرات إلى حزب الله
الرقابة المالية: صناديق الاستثمار قنوات مؤسسية آمنة ومراقبة لتنمية وحفظ المدخرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب الجيش الرواندي: عموتة سينجح مع الأهلي بنسبة 100% ويصنع مفاجأة

الحسين عموتة
الحسين عموتة
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

دافع عبد الرحيم طالب، المدير الفني لنادي الجيش الرواندي، عن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، مؤكدًا ثقته في قدرته على النجاح مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، ومطالبًا جماهير الأهلي والإدارة بمنحه الدعم والثقة اللازمين.

وقال عبد الرحيم طالب، خلال تصريحاته لبرنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، إن عموتة يمتلك شخصية تدريبية مميزة، ويهتم بالاحترافية في التدريب والتعامل مع اللاعبين، إلى جانب حرصه على تحقيق التجانس بين جميع عناصر المنظومة، سواء اللاعبين أو الجهاز الفني أو الجماهير والإدارة.

وأضاف مدرب الجيش الرواندي أن عموتة لا يتسامح مع تهاون اللاعبين أو تغليب المصلحة الشخصية على مصلحة المجموعة، مشيرًا إلى أن هذه الشخصية قد لا يفهمها البعض، لكنها جزء من أسلوبه في العمل.

مدرب الجيش الرواندي: عموتة سينجح مع الأهلي بنسبة 100%

وأكد عبد الرحيم طالب أن عموتة تعرض لبعض الانتقادات والتشكيك في قدراته عقب التعادل في أولى المباريات، رغم امتلاكه سجلًا تدريبيًا مميزًا، مشددًا على ضرورة التحلي بالصبر والثقة في المدرب.

وأوضح أن عموتة سبق له تدريب المنتخب المغربي، وحقق عدة ألقاب مع الأندية المغربية، أبرزها التتويج بدوري أبطال إفريقيا مع الوداد الرياضي، إلى جانب الفوز بكأس أمم إفريقيا للمحليين مع المنتخب المغربي.

وتابع: «أنا أظن أنه سينجح بنسبة 100%، لأني أعرفه عن قرب. رجل تحدٍّ، ورجل يشتغل من قلبه، ورجل عنده معارف علمية وأكاديمية».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن دعم الجماهير والإدارة يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح المدرب، مشيرًا إلى أن عموتة قادر على صناعة مفاجأة مع الأهلي هذا الموسم إذا توافرت له الثقة والمساندة.

مدرب الجيش الرواندي يتحدث عن مواجهة الزمالك

وتطرق عبد الرحيم طالب إلى مواجهة فريقه أمام الزمالك في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن المباراة تمثل مواجهة قوية بين فريقين يمتلكان طموحات كبيرة.

وقال إن الزمالك فريق قوي يمتلك لاعبين مميزين ومدربًا جيدًا، مشيرًا إلى أن النادي الأبيض يتمتع بتاريخ كبير وثقافة الفوز بالألقاب على المستويين المحلي والقاري.

وأضاف أن الجيش الرواندي شهد تطورًا على المستويات الفنية والإدارية والجماهيرية، مؤكدًا أن فريقه لا يخشى مواجهة أي منافس، لكنه يحترم جميع الفرق ويعمل على دراسة نقاط القوة والضعف لدى منافسيه.

واختتم مدرب الجيش الرواندي حديثه بالتأكيد على أن المواجهة ستكون صعبة على الفريقين، معربًا عن أمله في تقديم مباراة تليق بالجماهير المصرية والرواندية، ومؤكدًا أن هدف فريقه هو التأهل إلى دور المجموعات ومواصلة المنافسة في البطولة الإفريقية.

الحسين عموتة نادي الجيش الرواندي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن وبيض

عكست الاتجاه.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالاسواق

بنك مصر

لمدة 48 ساعة| تحذير عاجل من بنك مصر لعملائه.. ماذا حدث؟

الدواجن

من 12 إلى 36 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة

الصلاة

حكم قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب المصحف.. دار الإفتاء توضح

نتنياهو ـ بن غفير

نتنياهو يصدم بن غفير: لن يكون لك مكان في الحكومة حال فوزنا بالانتخابات

الأجهزة الكهربائية

الثلاجة بـ30 ألف جنيه.. تفاصيل أزمة ركود الأجهزة الكهربائية

الدولار

عقب ارتفاعه 120 قرشا.. أسعار الدولار الان مقابل الجنيه

الطقس في مصر

أمطار غزيرة تضرب 7 محافظات ساحلية.. والأرصاد تحذر من الساعات القادمة| الطقس

ترشيحاتنا

جانب من المبادرة

تضامن القليوبية تعلن تفاصيل مبادرة «فرحة مصر» لتجهيز 8000 عريس وعروسة

افتتاح مسجد بالرديسية

أسوان.. رئيس مدينة الرديسية يفتتح مسجد السيدة نفيسة

امطار مطروح

بسبب الأمطار الغزيرة.. السيول تملأ الأودية بالمياه في براني والسلوم والنجيلة والضبعة

بالصور

بالأبيض اللافت.. إيمان العاصي تخطف الانظار بمهرجان الجونة السينمائي

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

بقدرات سبيس إكس الصاروخية.. الكشف عن سيارة تسلا رودستر الطائرة

تسلا رودستر الجديدة 2028
تسلا رودستر الجديدة 2028
تسلا رودستر الجديدة 2028

فستان مختلف.. كندة علوش تستعرض جمالها في افتتاح مهرجان الجونة

كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش

لامبورجيني بقوة 920 حصانا تنضم إلى أسطول شرطة دبي

Lamborghini Temerario Dubai
Lamborghini Temerario Dubai
Lamborghini Temerario Dubai

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد