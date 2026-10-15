ناقد رياضي: عموتة يحتاج للوقت.. ولا بد من الصبر على تجربته مع الأهلي

أكد الناقد الرياضي عصام شلتوت ضرورة منح المدير الفني للنادي الأهلي، الحسين عموتة، الوقت الكافي للعمل وتقييم تجربته مع الفريق، محذرًا من الانجراف وراء ضغوط مواقع التواصل الاجتماعي التي تطالب بتحقيق أداء جيد ونتائج إيجابية في الوقت نفسه.

وقال عصام شلتوت، في تصريحات مع الإعلامي محمد فاروق، ببرنامج «البريمو»، إن الحسين عموتة يحتاج إلى فرصة كافية لإثبات قدراته مع الأهلي، مشددًا على ضرورة عدم التسرع في الحكم على تجربته خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن الأهلي هو الأقرب للفوز على بيراميدز في مباراة الفريقين المقبلة بالدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن خسارة الأهلي لن تعني بالضرورة رحيل عموتة عن منصبه.

وأوضح شلتوت أن رحيل المدير الفني عقب الخسارة من بيراميدز لن يكون أمرًا حتميًا، إلا إذا لم تكن إدارة النادي قد استوعبت الدروس المستفادة مما حدث خلال الفترة الماضية.

عصام شلتوت: وائل جمعة كان قادرًا على ضبط غرفة ملابس الأهلي

وتطرق الناقد الرياضي إلى تأثير كثرة النجوم داخل صفوف الأهلي، مؤكدًا أن وجود عدد كبير من اللاعبين أصحاب الأسماء الكبيرة كان يتطلب شخصية قوية قادرة على فرض الانضباط داخل غرفة الملابس.

وأشار شلتوت إلى أن وائل جمعة، الملقب بـ«الصخرة»، كان يمتلك الشخصية القيادية اللازمة للقيام بهذا الدور، ونجح في التعامل مع هذه المهمة بفضل قوته وقدرته على ضبط الأجواء داخل الفريق.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية الاستقرار ومنح الجهاز الفني الوقت الكافي للعمل، خاصة في ظل الضغوط الجماهيرية والإعلامية التي تحيط بالنادي الأهلي خلال المنافسة على البطولات.