مستقبلك كبير معايا.. رسالة خاصة من عموتة لـ توفيق محمد بعد مباراة الزمالك

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، خلال تصريحات تلفزيونية، عن تفاصيل جلسة خاصة جمعت المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، مع توفيق محمد، عقب مباراة الزمالك، بعدما أشاد المدرب بمستوى اللاعب وأدائه خلال اللقاء.

وأوضح إبراهيم عبد الجواد أن عموتة أثنى على أداء توفيق محمد، مؤكدًا له أنه سيحصل على دور أساسي مع الفريق حال استمراره بالمستوى نفسه، مع ضرورة الحفاظ على الحماس والتركيز والجدية في التدريبات.

وأضاف أن عموتة أشاد بالتزام اللاعب خلال الفترة التي سبقت مشاركته مع الفريق، رغم تأخر حصوله على الفرصة، مشيرًا إلى أنه لم يُظهر أي اعتراض أو استياء، بل واصل التدرب بأقصى درجات الجدية والروح، وهو ما نال تقدير المدير الفني واحترامه.

وأشار عبد الجواد إلى أن عموتة طالب توفيق محمد بالحفاظ على العقلية نفسها، مؤكدًا له أن لديه مستقبلًا كبيرًا معه، في رسالة تعكس ثقة المدرب في قدراته وإمكانية الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي

وفي سياق آخر، يستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ووصلت بعثة الأهلي إلى أوغندا، اليوم الأربعاء، استعدادًا للمباراة التي يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تمنحه أفضلية قبل مواجهة العودة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي يوم 24 أكتوبر الجاري، في إطار سعي الأهلي لمواصلة مشواره في البطولة القارية والمنافسة على اللقب.