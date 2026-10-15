وزير الرياضة يهنئ مصطفى حسين بعد تتويجه بذهبية بطولة العالم في المصارعة تحت 23 سنة

هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، لاعب المنتخب المصري للمصارعة مصطفى حسين، بمناسبة تتويجه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم تحت 23 سنة المقامة بامريكا ، وذلك بعد فوزه على المجري ليفانتي ليفاي بنتيجة 5-2 في نهائي وزن 77 كجم للمصارعة الرومانية.

وأكد الوزير أن هذا الإنجاز يبرهن عن ما تتمتع به المصارعة المصرية من مواهب واعدة، وأن الفوز بلقب عالمي في هذه الفئة السنية يمثل إضافة مهمة لسجل الرياضة المصرية، ويؤكد نجاح منظومة العمل في إعداد الأبطال .



ووجّه الوزير التهنئة إلى الجهاز الفني والطبي والإداري للمنتخب، علي ما بذلوه من جهد خلال فترة الإعداد والمشاركة، كما هنأ الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة اللواء سعيد صلاح، مشيدًا بدوره في دعم اللاعبين وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق هذه النتائج.

وتمنى جوهر نبيل لبطلنا مصطفى حسين مزيدًا من التوفيق والنجاحات في الاستحقاقات المقبلة .