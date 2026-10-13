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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء يشهدان توقيع بروتوكول لتعزيز سلامة المكملات الغذائية بالمنشآت الرياضية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

شهد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، و طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، لتعزيز الرقابة والتوعية بشأن تداول المكملات الغذائية والأغذية الخاصة بالمنشآت الرياضية التابعة للوزارة، وترسيخ الممارسات الآمنة لاستخدام هذه المنتجات، بما يسهم في الحفاظ على صحة الشباب والرياضيين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل المنشآت الرياضية.

وقّع البروتوكول محمد سعيد مازن، الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة، والدكتورة رشا صلاح الدين جلال، رئيس الإدارة المركزية للتسجيل والاعتماد بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين الجانبين، ودعم جهود حماية الصحة العامة ونشر ثقافة سلامة الغذاء في المجال الرياضي.

وأكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن توقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء يأتي في إطار حرص الوزارة على حماية صحة الشباب والرياضيين، وتطوير منظومة الخدمات المقدمة داخل المنشآت الرياضية، من خلال تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية والمتخصصة، ونشر الوعي بالممارسات الصحية السليمة في المجال الرياضي.

وأضاف الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة رياضية آمنة تقوم على أسس علمية وصحية سليمة، مشيرًا إلى أهمية رفع وعي اللاعبين والمدربين والمسؤولين الطبيين بمخاطر المكملات الغذائية غير المأمونة أو مجهولة المصدر، والتعريف بالمنتجات المسجلة لدى الهيئة، بما يسهم في الحفاظ على سلامة الرياضيين ودعم مسيرتهم الرياضية وتحقيق أفضل النتائج.

ومن جانبه ، أكد الدكتور طارق الهوبي أن بروتوكول التعاون مع وزارة الشباب والرياضة يمثل خطوة مهمة لتعزيز منظومة سلامة الغذاء في المجال الرياضي، من خلال تكامل الجهود الرقابية والتوعوية، ونشر الوعي بالاشتراطات والمعايير المعتمدة لتداول المكملات الغذائية والأغذية الخاصة.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تعزيز الممارسات الآمنة في تداول هذه المنتجات، والتوعية بأهمية الحصول عليها من مصادر موثوقة والتأكد من تسجيلها لدى الهيئة، إلى جانب دعم برامج التدريب والتوعية للعاملين بالمنشآت الرياضية والاتحادات والأندية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية وحماية الشباب والرياضيين، وتعزيز ثقافة سلامة الغذاء وفقًا للمعايير العلمية والفنية المعتمدة.

ويستهدف البروتوكول تعزيز التعاون في الرقابة على تداول المكملات الغذائية والأغذية الخاصة داخل المنشآت الرياضية، والحد من المخاطر المرتبطة باستخدام المنتجات غير المأمونة أو غير المسجلة لدى الهيئة أو مجهولة المصدر، إلى جانب رفع الوعي بالاشتراطات الصحية والمعايير الواجب الالتزام بها عند تصنيع هذه المنتجات وتداولها واستخدامها.

ويتضمن البروتوكول تنظيم اجتماعات دورية ومحاضرات توعوية مشتركة تستهدف العاملين في مجال صناعة المكملات الغذائية والأغذية الخاصة ومستورديها، والمسؤولين الطبيين بالاتحادات والأندية الرياضية، ومدربي المنتخبات والأندية، والرياضيين المستخدمين لهذه المنتجات، بهدف نشر الوعي بأسس الاستخدام الآمن للمكملات الغذائية، وتعزيز الالتزام بمتطلبات سلامة الغذاء داخل المنشآت الرياضية.

كما يشمل التعاون تبادل البيانات والمعلومات والدراسات والتقارير والخبرات الفنية والعلمية ذات الاهتمام المشترك، وتعميم قوائم فحص المكملات الغذائية والأغذية الخاصة وفقًا للتحديثات الصادرة عن الهيئة، فضلًا عن تدريب ممثلي المصانع والمستوردين والمتعاملين في تداول هذه المنتجات بالمنشآت الرياضية التابعة للوزارة على تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وفقًا للتشريعات والمعايير العلمية والفنية المعتمدة.

ويتضمن البروتوكول إعداد دليل مشترك لصناعة المكملات الغذائية والأغذية الخاصة، يتناول مفاهيم سلامة الغذاء واشتراطاتها الصحية وآليات تداول المنتجات داخل المنشآت الرياضية، مع توضيح الإجراءات والمستندات اللازمة لاستيفاء متطلبات التسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وفي إطار تعزيز الوعي بالمنتجات المسجلة، تتعاون الهيئة مع الوزارة في إتاحة قوائم المكملات الغذائية المسجلة لديها، سواء المصنعة محليًا أو المستوردة، وتعميمها على مديريات الشباب والرياضة والإدارة المركزية للرقابة والمعايير بالوزارة، بما يسهم في تعريف الجهات المعنية بالمنتجات المسجلة وتوجيه المنشآت إلى الالتزام بمتطلبات التسجيل المعتمدة.

ويمتد التعاون إلى تنفيذ برامج للتنسيق والتدريب المشترك بين المتخصصين من الجانبين، لدعم أعمال الرقابة على الاتحادات والأندية ومراكز الشباب وغيرها من المنشآت الرياضية، والكشف عن المكملات الغذائية غير المسجلة أو مجهولة المصدر، إلى جانب المشاركة في الأنشطة والملتقيات والمؤتمرات والمعارض ذات الصلة بمجالات التعاون المشترك.

ويأتي البروتوكول في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تطوير منظومة الخدمات المقدمة داخل المنشآت الرياضية، وتعزيز الشراكة مع الجهات الرقابية المتخصصة، بما يدعم توفير بيئة رياضية آمنة، ويحمي صحة الشباب والرياضيين من المخاطر المرتبطة باستخدام المكملات الغذائية غير المأمونة أو مجهولة المصدر، ويرسخ ثقافة الاستخدام المسؤول لهذه المنتجات، اتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وزارة الشباب والرياضة الهيئة القومية لسلامة الغذاء

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