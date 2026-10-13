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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الشباب والرياضة بالشرقية تشارك في احتفالية نادي الشرقية الرياضي بانتصارات أكتوبر

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة في دعم الأنشطة الرياضية والشبابية واكتشاف المواهب ورعايتها وتعزيز الوعي الوطني من خلال الفعاليات التي تجسد روح الانتماء والولاء للوطن، إلى جانب تطوير المنشآت الرياضية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشباب.

من جانبها أشارت وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية إلى مشاركة المديرية في احتفالية نادي الشرقية الرياضي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، والتي تضمنت فقرات وطنية وفنية بمشاركة الفريق الفني والتعبيري لمكتب «قادرون باختلاف».

كما شهدت تكريم عدد من أبطال حرب أكتوبر وقدامى العسكريين ولاعبي النادي المتميزين في القفز بالمظلات والتايكوندو تقديراً لما قدموه من جهود وإنجازات.

وأكدت وكيلة وزارة الشباب والرياضة استمرار تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية بالصالة المغطاة بالزقازيق في رياضات الجودو والتايكوندو وألعاب القوى بإشراف مدربين متخصصين ووفق خطة تدريبية معتمدة مع مواصلة انتقاء المواهب الجديدة وتكريم الأبطال الملتزمين بهدف تنمية قدراتهم وإعداد أبطال المستقبل ودعم الرياضة المصرية.

كما قامت المديرية بمتابعة سير العمل والأنشطة ومستوى الخدمات المقدمة للأعضاء بأندية الصفوة الرياضي والرواد بمدينة العاشر من رمضان والتعرف على الاحتياجات اللازمة لأعضاء الجمعية العمومية ومقترحات التطوير مع مجلس الإدارة ومتابعة الأنشطة والمنشآت الرياضية ومستوى الخدمات المقدمة والاستفادة من الإمكانات المتاحة والالتزام بمعايير الجودة ودعم الأنشطة الرياضية.

وتستمر المديرية في تنفيذ برامجها الرياضية والشبابية وتنظيم الفعاليات الوطنية إلى جانب المتابعة الميدانية للمنشآت الرياضية والعمل على تطوير الخدمات والأنشطة المقدمة للشباب بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

الشرقية محافظ الشرقية الأنشطة الرياضية وزارة الشباب والرياضة تطوير المنشآت الرياضية

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