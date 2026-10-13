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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استخراج 7 آلاف رخصة دائمة ومؤقتة لأصحاب المحال التجارية بالشرقية وتخفيض الرسوم 50%

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، متابعته المستمرة لمعدلات أداء منظومة إصدار تراخيص المحال العامة بالمراكز والمدن والأحياء، مشيراً إلى أهمية تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتراخيص وتقديم جميع التيسيرات للمواطنين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بتطبيق قانون المحال العامة وتوفيق أوضاع الأنشطة التجارية بما يحقق الانضباط ويعزز بيئة الاستثمار داخل المحافظة.

من جانبها، أوضحت المهندسة وئام عبد الحكيم، مديرة إدارة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة بالمحافظة، أن فرق العمل تواصل جهودها بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة طلبات التراخيص وفحصها أولاً بأول.

وقالت إن إجمالي عدد المعاملات حتى تاريخه بلغ 17 ألفا و40 معاملة، حيث تم منذ بدء العمل بالمنظومة استخراج 7 آلاف و140 رخصة، مقسمة إلى استخراج 2320 رخصة دائمة، و4820 رخصة مؤقتة لأصحاب المحال لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة بنطاق المحافظة.

وأضافت مدير إدارة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة بالمحافظة أن المركز يعمل على تقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب الأنشطة المختلفة لتوفيق أوضاعهم وفقاً لقانون المحال العامة، مع الالتزام بتبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الإنجاز لتحقيق المستهدف، مؤكدة استمرار التنسيق مع الوحدات المحلية لتذليل أي معوقات تواجه أصحاب الأنشطة.

جدير بالذكر أنه بدءاً من يوم 1 مارس 2026، تمت إعادة تشغيل ماكينات POS التابعة لوزارة الداخلية، وتقوم المراكز التكنولوجية بتحصيل جميع المبالغ الخاصة بخدمة المحال العامة للطلبات الجديدة من خلال الشباك الواحد، والتي تشمل رسوم الحماية المدنية والمساعدات الفنية والبيئة وسلامة الغذاء، على الأكواد المؤسسية الخاصة بكل جهة.

وتأتي هذه النتائج في إطار حرص محافظة الشرقية على تطوير منظومة تراخيص المحال العامة، وتيسير الإجراءات أمام أصحاب الأنشطة التجارية من خلال التوجه إلى المراكز التكنولوجية للوحدات المحلية أو عبر منصة مصر الرقمية، بما يسهم في سرعة توفيق الأوضاع وتحقيق الأنضباط وتنظيم الأنشطة التجارية بنطاق المحافظة.

الشرقية محافظ الشرقية المحال العامة الإجراءات الخاصة بالتراخيص

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