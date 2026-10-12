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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المشدد 10 سنوات لمتهم بخطف طفل وسرقة دراجته النارية بالشرقية

محكمة جنايات الزقازيق
محكمة جنايات الزقازيق
محمد الطحاوي

أصدرت الدائرة الثانية المستأنفة بالزقازيق برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد ، وحازم بشير أحمد، أسامه محمد عبدالهادي وسكرتارية حاتم إمام ، سامي سمير حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم بخطف طفل يبلغ من العمر 14 عاما بطريق التحايل، والشروع في قتله خنقا بسلك كهربائي، وسرقة دراجته النارية وهاتفه المحمول ومبلغ مالي بالإكراه، بدائرة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

تعود أحداث القضية رقم 2226 لسنة 2026 جنايات مركز الحسينية، والمقيدة برقم 287 لسنة 2026 كلي شمال الزقازيق، إلى يوم 5 فبراير 2026، عندما استوقف المتهم الطفل "محمد محمود عبد السلام "14 عاما  الذي كان يعمل سائقا على دراجة نارية مملوكة لوالده، وطلب منه توصيله إلى أحد الأماكن.

وجاء في اوراق القضية أن المتهم استدرج الطفل بطريق التحايل إلى مكان ناء بعيد عن ذويه والمارة، ثم شرع في قتله باستخدام سلك كهربائي أحكمه حول عنقه، قاصدا إزهاق روحه، ما أسفر عن إصابته وفقدانه الوعي لفترة قصيرة، إلا أن الطفل تمكن من الإفلات منه، وجرى تدارك حالته بالعلاج.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم استولى على الدراجة النارية "توك توك" وهاتف الطفل المحمول ومبلغ مالي، مستغلا حالة الضعف التي أصبح عليها المجني عليه عقب الاعتداء عليه، ثم فر من المكان.

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وإحالته من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.

المستأنفة بالزقازيق الدائرة الثانية المستأنفة بالزقازيق بالسجن المشدد دراجته النارية

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