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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاتريك محمود ممدوح يشعل مواجهة مودرن سبورت والشرقية إنبي في الشوط الأول

محمود ممدوح
محمود ممدوح
عمرو مصطفى

انتهى الشوط الأول من مواجهة مودرن سبورت والشرقية إنبي بتقدم مودرن سبورت بنتيجة 3-2، في الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري ORA، بعد شوط أول مثير شهد تسجيل خمسة أهداف.

هاتريك محمود ممدوح يشعل مواجهة مودرن سبورت والشرقية إنبي

 

وفرض محمود ممدوح، لاعب مودرن سبورت، نفسه نجمًا للشوط الأول بعدما نجح في تسجيل ثلاثة أهداف «هاتريك»، ليقود فريقه للتقدم في مواجهة شهدت إثارة هجومية من الجانبين.

في المقابل، نجح فريق الشرقية إنبي في تسجيل هدفين خلال الشوط الأول، عن طريق حامد عبد الله وعماد ميهوب، ليبقي على آماله في العودة إلى المباراة خلال الشوط الثاني.

وشهدت الدقائق الأولى من اللقاء أداءً هجوميًا من الفريقين، وسط محاولات متبادلة لهز الشباك، قبل أن ينتهي النصف الأول من المواجهة بتقدم مودرن سبورت بفارق هدف، في انتظار ما ستسفر عنه أحداث الشوط الثاني.

محمود ممدوح مودرن سبورت الشرقية إنبي دوري ORA إنبي

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