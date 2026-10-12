هاتريك محمد ممدوح يقود مودرن سبورت لفوز مثير على الشرقية إنبي 3-2 في الدوري الممتاز

قاد اللاعب محمد ممدوح فريقه مودرن سبورت لتحقيق فوز مثير على ضيفه الشرقية انبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم / الاثنين / على استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة السادسة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وسجل محمد ممدوح ثلاثية لمودرن "هاتريك" في الدقائق 21 و22 و42 ،بينما أحرز كل من حامد عبدالله وعماد ميهوب هدفي الشرقية انبي في الدقيقتين 18 و36 .

الفوز هو الرابع هذا الموسم لفريق مودرن سبورت ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع مؤقتا وبفارق الاهداف عن الزمالك صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط ،بينما تكبد الشرقية انبي الخسارة الرابعة في الدوري ليتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز السادس عشر مؤقتا.