توغل إسرائيلي في زوطر الشرقية وقصف مدفعي يستهدف بلدات جنوبية

توغلت قوة من الجيش الإسرائيلي، مؤلفة من أكثر من 10 سيارات جيب، في بلدة زوطر الشرقية، حيث شوهد جنود ينفذون دوريات راجلة بين المنازل داخل البلدة، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيّرة في أجوائها.

وتعرضت بلدة زوطر الشرقية لقصف مدفعي متقطع، فيما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلى الثقيلة أطراف بلدتي المنصوري ومجدل زون في قضاء صور.

يشار إلى إن التوغل والقصف يأتى في إطار استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من البلدات الجنوبية، وسط تحركات عسكرية ميدانية وتحليق للمسيّرات في الأجواء، بالتزامن مع تجدد القصف المدفعي على المناطق المستهدفة.