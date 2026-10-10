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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب والرياضة يؤكد دعم الأنشطة والمبادرات لترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
أ ش أ

أكد وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل أن التعاون والتنسيق المستمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات يمثل ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الشبابية والرياضية، وتحقيق الاستفادة المثلى من المنشآت والإمكانات المتاحة، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتقديم خدمات تلبي احتياجات الشباب.

وأشاد الوزير جوهر ، خلال جولته التفقدية بمحافظة الغربية والتي تتضمن افتتاح ومتابعة عدد من المنشآت الشبابية والرياضية واستقباله من قبل المحافظ الدكتور علاء عبد المعطي، إلى ما تمتلكه محافظة الغربية من إمكانات وكوادر شبابية ورياضية، مؤكدًا حرص الوزارة على مواصلة العمل المشترك لدعم الأنشطة والمبادرات التي ترسخ قيم الانتماء والولاء للوطن.

ومن جانبه، وجه محافظ الغربية الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على التعاون المستمر ودعم جهود المحافظة في تطوير قطاعي الشباب والرياضة، مشيدًا بمشاركة الشباب في فعاليات مبادرة "بوعينا بنطور بلدنا"، التي أطلقتها المحافظة بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر والعيد القومي الـ228، والتي تضمنت جولة ميدانية بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية نهطاي بمركز ومدينة زفتى، للتعرف عن قرب على ما تحقق من مشروعات تنموية وخدمات متكاملة تمس حياة المواطنين.

وأكد المحافظ أن مبادرة "بوعينا بنطور بلدنا" تستهدف ترسيخ الوعي الوطني لدى الشباب وتعريفهم بحجم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أهمية دور وزارة الشباب والرياضة ومراكز الشباب في إعداد أجيال واعية بقضايا وطنها، وقادرة على المشاركة الإيجابية في بناء المجتمع، ونقل ما تشهده المحافظة من مشروعات وإنجازات إلى أقرانهم، بما يعزز قيم الانتماء والولاء ويؤكد دور الشباب كشريك أساسي في مسيرة التنمية.

وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل الممارسة الرياضية

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