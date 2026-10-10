قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اكثر من 75 ساعة بحث.. العثور على جثمان غريق النيل بالحوامدية في إمبابة
رئيس وزراء ماليزيا: جامعات مصر أسهمت في تعليم آلاف الماليزيين
مصرع شاب أسفل عجلات القطار بمحطة الضبعة في مطروح
زيزو وعبد الله السعيد في مهمة تاريخية بقمة الأهلي والزمالك.. إنجاز نادر ينتظر الثنائي
محمد ناجي جدو: مفيش انتماء دلوقتي.. ونتمنى خسارة الأهلي والزمالك
ياسر إبراهيم الأبرز.. 5 مستبعدين من قائمة الأهلي في مواجهة الزمالك
لأول مرة بمستشفيات الصحة.. استئصال فص من الرئة بالمنظار في معهد ناصر
يعرض بالجونة.. مريم أوزرلي وخالد أرجنتش يكشفان مفاجأة بسبب الربيع في إمروز
وصفت ترامب بـ«العملاق السياسي» ودافعت عن نتنياهو.. من هي كاتي زكريا متحدثة البيت الأبيض؟
رئيس وزراء ماليزيا: 4 جامعات مصرية أسهمت في تعليم آلاف الماليزيين
تاريخه يرجع لعام 1958..ملك ماليزيا يهدي الرئيس السيسي وسام تاج الدولة الأسمى
الخطيب يتحرك قبل القمة.. اتصالات مكثفة مع عبد الحفيظ ووائل جمعة لدعم الأهلي أمام الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب والرياضة يصل الغربية لافتتاح عدد من المنشآت الجديدة

جوهر نبيل
جوهر نبيل
عمرو مصطفى

التقى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بديوان عام المحافظة، وذلك قبل بدء الجولة التفقدية التي يقوم بها وزير الشباب والرياضة بالمحافظة، لمتابعة عدد من المنشآت الشبابية والرياضية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للنشء والشباب.

وزير الشباب والرياضة يصل محافظة الغربية فى جولة تفقدية وافتتاح عدد من المنشآت الجديدة 

وأكد وزير الشباب والرياضة أن التعاون والتنسيق المستمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات يمثل ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الشبابية والرياضية، وتحقيق الاستفادة المثلى من المنشآت والإمكانات المتاحة، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتقديم خدمات تلبي احتياجات الشباب. 

وأشار إلى أهمية محافظة الغربية بما تمتلكه من إمكانات وكوادر شبابية ورياضية، لافتا إلى حرص الوزارة على مواصلة العمل المشترك لدعم الأنشطة والمبادرات التي تعزز قيم الانتماء والولاء للوطن، بالتزامن مع احتفالات الدولة المصرية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

ومن جانبه، رحّب اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بمعالي الوزير جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، موجّهًا له الشكر والتقدير على التعاون المستمر ودعم جهود المحافظة في تطوير المنظومة الشبابية والرياضية، ومشيدًا بمشاركة شباب مراكز الشباب في فعاليات مبادرة «بوعينا بنطور بلدنا»، التي أطلقتها المحافظة بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر والعيد القومي الـ228، من خلال الجولة الميدانية بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية نهطاي بمركز ومدينة زفتى، للتعرف عن قرب على ما تحقق من مشروعات تنموية وخدمات متكاملة تمس حياة المواطنين.

وأكد المحافظ أن المبادرة تستهدف ترسيخ الوعي الوطني لدى الشباب وتعريفهم بحجم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أهمية دور وزارة الشباب والرياضة ومراكز الشباب في إعداد أجيال واعية بقضايا وطنها، وقادرة على المشاركة الإيجابية في بناء المجتمع، بما يعزز قيم الانتماء والولاء ويؤكد أن الشباب شريك أساسي في مسيرة التنمية.

جوهر نييل وزير الشباب والرياضة محافظ الغربية وزير الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات شهر أكتوبر

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

الكاف يدرس قرارات من العيار الثقيل | تغييرات مرتقبة في بطولات أفريقيا.. تطبيق الـ VAR والأهداف خارج الأرض.. وجائزة جديدة لأفضل لاعب

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

الارصاد الجوية

تبدأ غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وشبورة كثيفة خلال الأيام القادمة

السيارة

فحص فيديو سيارة سوداء تصدم عدة أشخاص وتهشم سيارات أمام هايبر وان

صورة أرشيفية

خناقة قلبت بجريمة قتـ.ل.. ماذا حدث أمام بوابة المعمورة بالإسكندرية؟

المتوفي

جلطة في الجيم.. وفاة مدرب أثناء وجوده داخل صالة ألعاب بالمنوفية

الذهب

سعيد إمبابي يفاجئ الراغبين في شراء الذهب: مش لازم تستنى الأسعار تنزل

ترشيحاتنا

جانب من المؤتمر

رئيس وزراء ماليزيا: نستفيد من مصر في الأزهر والطب والهندسة والتكنولوجيا

جانب من

رئيس وزراء ماليزيا: كثير من الأطباء الماليزيين تعلموا في مصر

الرئيس السيسي في ماليزيا

جمال بيومي: زيارة الرئيس السيسي لماليزيا تعزز انفتاح مصر على الأسواق العالمية

بالصور

بالأحمر اللافت.. جومانا مراد تخطف الانظار في أحدث ظهور | شاهد

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

لوك كاجوال.. نسرين طافش تخطف الأنظار بظهورها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

مناعتك ضعيفة؟.. 7 أطعمة شهيرة تدعم دفاعات الجسم .. كيف تحافظين على قوة جهاز المناعة؟

المناعة
المناعة
المناعة

عايزة تخسي بسهولة وبدون حرمان | 7 أكلات مشهورة تشبعك وبسعرات أقل .. ولا تهملي الخضروات الغنية بالماء

رجيم
رجيم
رجيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

المزيد