وزير الشباب والرياضة يصل الغربية لافتتاح عدد من المنشآت الجديدة

التقى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بديوان عام المحافظة، وذلك قبل بدء الجولة التفقدية التي يقوم بها وزير الشباب والرياضة بالمحافظة، لمتابعة عدد من المنشآت الشبابية والرياضية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للنشء والشباب.

وزير الشباب والرياضة يصل محافظة الغربية فى جولة تفقدية وافتتاح عدد من المنشآت الجديدة

وأكد وزير الشباب والرياضة أن التعاون والتنسيق المستمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات يمثل ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الشبابية والرياضية، وتحقيق الاستفادة المثلى من المنشآت والإمكانات المتاحة، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتقديم خدمات تلبي احتياجات الشباب.

وأشار إلى أهمية محافظة الغربية بما تمتلكه من إمكانات وكوادر شبابية ورياضية، لافتا إلى حرص الوزارة على مواصلة العمل المشترك لدعم الأنشطة والمبادرات التي تعزز قيم الانتماء والولاء للوطن، بالتزامن مع احتفالات الدولة المصرية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

ومن جانبه، رحّب اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بمعالي الوزير جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، موجّهًا له الشكر والتقدير على التعاون المستمر ودعم جهود المحافظة في تطوير المنظومة الشبابية والرياضية، ومشيدًا بمشاركة شباب مراكز الشباب في فعاليات مبادرة «بوعينا بنطور بلدنا»، التي أطلقتها المحافظة بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر والعيد القومي الـ228، من خلال الجولة الميدانية بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية نهطاي بمركز ومدينة زفتى، للتعرف عن قرب على ما تحقق من مشروعات تنموية وخدمات متكاملة تمس حياة المواطنين.

وأكد المحافظ أن المبادرة تستهدف ترسيخ الوعي الوطني لدى الشباب وتعريفهم بحجم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أهمية دور وزارة الشباب والرياضة ومراكز الشباب في إعداد أجيال واعية بقضايا وطنها، وقادرة على المشاركة الإيجابية في بناء المجتمع، بما يعزز قيم الانتماء والولاء ويؤكد أن الشباب شريك أساسي في مسيرة التنمية.