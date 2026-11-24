أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية والتجارة الدولية أرارات ميرزويان اجتمع بسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أرمينيا ساتو كويفو؛ لبحث سبل تعميق الشراكة بين الجانبين، واستعراض الإنجازات المحققة والأولويات المستقبلية.

وذكرت وزارة الخارجية الأرمينية - في بيان - أن الجانبين أعربا خلال الاجتماع عن ارتياحهما إزاء إبرام اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والجهود المشتركة المبذولة لتنفيذها.

كما ناقش الجانبان الجهود الجارية لتوسيع شبكات الربط الإقليمي في مجالات النقل والطاقة والاتصالات الرقمية، إلى جانب تطوير البنية التحتية، مع تسليط الضوء على مشروع "طريق ترامب الدولي للسلام والازدهار" والربط بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي باعتبارهما من المشروعات المهمة في هذا الإطار.

وتبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الدولية والإقليمية، فيما استعرض ميرزويان رؤية بلاده لمواصلة ترسيخ السلام على المستوى المؤسسي، بما في ذلك توقيع اتفاق سلام بين أرمينيا