تتواصل فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد وتأهيل قيادات الصفين الثاني والثالث بمحافظة بني سويف، والمخصص للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمديريات والقطاعات الخدمية، تحت رعاية اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وبإشراف عام من السيد بلال حبش نائب المحافظ، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير قدرات الكوادر البشرية، وإعداد قيادات تنفيذية مؤهلة، ورفع كفاءة الجهاز الإداري بما يسهم في تحسين مستوى الأداء وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويُنفذ البرنامج من خلال الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة، برئاسة الأستاذ أحمد مرسي، بالتعاون مع مديرية التنظيم والإدارة برئاسة الدكتورة جمالات إسماعيل، وبمتابعة فريق العمل الذي يضم نيرة نبيل ومحمد مندوه وأحمد سعيد، لضمان انتظام الجلسات التدريبية وتحقيق المستهدف من البرنامج، من خلال تقديم محتوى علمي وتطبيقي يرتبط بطبيعة العمل الحكومي ومتطلبات الإدارة الحديثة.

وشهد البرنامج محاضرة تطبيقية بعنوان «قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.. التأمين الصحي والمعاشات»، قدمها الأستاذ خالد طه علي، مدير عام منطقة بني سويف للتأمينات – القطاع الحكومي، بحضور الدكتور علي محمد البحيري، مفتش أول بالمنطقة – القطاع الحكومي، تناولت التعريف بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، باعتباره الإطار التشريعي الموحد المنظم لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر، وما يستهدفه من تحقيق الاستدامة المالية للنظام التأميني وتوسيع مظلة الحماية التأمينية للمواطنين.



وتطرقت المحاضرة إلى الفئات التي يشملها القانون، والتي تضم العاملين لدى الغير بالقطاعين الحكومي والخاص، وأصحاب الأعمال ومن في حكمهم، والمصريين العاملين بالخارج، إلى جانب العمالة غير المنتظمة، كما تناولت المخاطر التي يوفر القانون الحماية التأمينية ضدها، وتشمل الشيخوخة والعجز والوفاة، وإصابات العمل والأمراض المهنية، والمرض، والبطالة، بما يعزز الوعي بالحقوق التأمينية ومختلف أوجه الحماية التي يوفرها القانون للفئات المشمولة بأحكامه.

كما تضمن البرنامج محاضرة بعنوان «قانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 والقوانين المنظمة لبيئة العمل»، قدمها الأستاذ محمد أبو الفتوح، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة، تناول خلالها قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، والمنظم لعمليات الشراء والبيع والتأجير والمقاولات والخدمات التي تنفذها الجهات الحكومية والعامة.

واستعرضت المحاضرة أهداف القانون ونطاق تطبيقه، بما يشمل رفع كفاءة الإنفاق العام، وترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، ومكافحة الفساد، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، فضلًا عن الجهات الخاضعة لأحكامه، والتي تشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والجهات ذات الموازنات المستقلة، والصناديق الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة جمالات إسماعيل، مدير عام مديرية التنظيم والإدارة ببني سويف، أن البرنامج يأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، الذي كلّف المديرية بإعداد محاور وخطة التدريب بما يتوافق مع احتياجات الجهاز الإداري، ويستهدف تنمية الجدارات الإدارية والقيادية ورفع كفاءة الكوادر التنفيذية، وإعداد قيادات قادرة على تحمل المسؤولية وتولي المواقع القيادية، مشيرة إلى أهمية التعاون بين المحافظة والمديرية في تنفيذ البرامج التدريبية.

فيما أكد الأستاذ أحمد مرسي، مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة،استمرار متابعة السيد بلال حبش، نائب المحافظ، لسير البرنامج وانتظام الجلسات التدريبية والالتزام بالخطة الموضوعة، والتنسيق مع الجهات والمحاضرين المشاركين، بما يضمن تحقيق المستهدف من البرنامج. وأضاف أن البرنامج تنفذه الإدارة العامة للموارد البشرية، بالتعاون مع مديرية التنظيم والإدارة، مع الاستعانة بمحاضرين وخبراء من جامعة بني سويف والمجلس القومي للمرأة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وقيادات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وأشار مدير عام الموارد البشرية إلى أن فريق العمل_ الذي يضم نيرة نبيل ومحمد مندوه وأحمد سعيد_ يتولى متابعة الجوانب التنظيمية والتنسيق بشأن المحاضرات والجلسات التدريبية، بما يضمن انتظام تنفيذ البرنامج وتحقيق أهدافه وفق الخطة الموضوعة.