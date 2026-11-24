أكد وزير الاستثمار السعودي فهد بن عبدالجليل السيف، أن الميزانية العامة للدولة السعودية للعام المالي 2027، تعكس حرص القيادة الرشيدة على مواصلة تحقيق المستهدفات التنموية لرؤية السعودية 2030، وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، ورفع مساهمة القطاع الخاص.

وأشار إلى أن قدرة الاقتصاد السعودي على الحفاظ على استقراره ومواصلة نموه في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية تعكس متانة أسسه، وتعزّز ثقة المستثمرين بقدرة أعمالهم على الاستمرار والتوسع في المملكة،حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء.

وقال وزير الاستثمار السعودي "إن وضوح أولويات الإنفاق يساعد القطاع الخاص على التخطيط لاستثماراته والتوسع في أعماله، ونعمل في منظومة الاستثمار مع شركائنا على تهيئة الفرص أمام المستثمرين المحليين والدوليين وتحويلها إلى مشروعات منتجة تسهم في نقل المعرفة والتقنية، وتنمية المحتوى المحلي، وتطوير سلاسل القيمة، وتوفير فرص العمل في مختلف مناطق المملكة".

وأشار إلى أن المؤشرات تعكس اتساع القاعدة الاستثمارية في المملكة، إذ بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 159 مليار ريال في عام 2025م، بنمو 33.5%، فيما بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت نحو 1.4 تريليون ريال، بما يعادل 28.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن منظومة الاستثمار تواصل تطوير البيئة الاستثمارية، من خلال الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والتنظيمية، وتحسين الخدمات المقدّمة للمستثمرين، وتمكين القطاع الخاص من التوسع في الاستثمارات النوعية، بما يعزّز تنافسية المملكة ويدعم استدامة نمو اقتصادها.

إ ى/م س ع