استقبل الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي السابق وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك على هامش ندوة بعنوان «الدستور وبناء الدولة»، التي نظمتها كلية السياسة والاقتصاد بمشاركة أسرة «طلاب من أجل مصر».

وقد حضر اللقاء الدكتور محمد نور البصراتي عميد كلية السياسة والاقتصاد، والدكتورة الشيماء عبد السلام وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد سليم أمين عام الجامعة.

وخلال اللقاء، رحب الدكتور طارق علي، بالمستشار محمود فوزي، مؤكدًا أن الجامعة تحرص على مد جسور التواصل مع الرموز الوطنية والقامات القانونية والسياسية البارزة، بما يسهم في إثراء الوعي الطلابي وبناء شخصية شابة قادرة على فهم التحديات الوطنية والمشاركة الإيجابية في مسيرة بناء الدولة المصرية الحديثة.

من جانبه، أعرب المستشار محمود فوزي عن خالص شكره وتقديره للدكتور طارق علي، ولأسرة جامعة بني سويف، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بالدور التنويري والأكاديمي الرائد الذي تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية وعي الشباب، وحرصها الدائم على تنظيم مثل هذه اللقاءات الحوارية التي تربط الطلاب بقضايا الوطن ومسارات البناء والتنمية.