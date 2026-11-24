أعلنت إندونيسيا اليوم /الثلاثاء/ أنها ستبدأ تنفيذ الالتزامات الاستثمارية الخاصة بمذكرات التفاهم التي جرى التوصل إليها خلال اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك".

وقال وزير الطاقة الإندونيسي باهليل لاهاداليا- في تصريحات أوردتها وكالة أنباء /آنتارا نيوز/ الإندونيسية:- "إن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو أصدر توجيهات بتسريع تطوير الصناعات وزيادة القيمة المضافة، في إطار متابعة نتائج القمة الأخيرة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في الفلبين واجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في الصين (أبيك)".

وأضاف لاهاداليا أن مذكرات تفاهم وعددًا من الاتفاقيات جرى توقيعها مؤخرًا على هامش اجتماعات "أبيك"، موضحًا أن الخطوة التالية تتمثل في بدء تنفيذها، ومن المرجح أن تنطلق عملية التنفيذ العام المقبل بالنسبة إلى جميع الالتزامات التي تم التعهد بها خلال اجتماعات المنتدى.

كما أشار إلى أن هذه الالتزامات تشمل مذكرات تفاهم بين إندونيسيا والصين، تتضمن تعهدات استثمارية بإجمالي 86.8 مليار دولار، لافتًا إلى أن هذه التعهدات تمثل إحدى أبرز نتائج الدبلوماسية الاقتصادية الإندونيسية.

وكان الرئيس برابوو سوبيانتو قد شهد مراسم تبادل مذكرات التفاهم خلال مشاركته في اجتماعات "أبيك" بمدينة شنتشن الصينية، على مدار يومي 18 و19 نوفمبر 2026.