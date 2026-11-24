قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الثلاثاء، إن الصين على استعداد للعمل مع بريطانيا من أجل تعزيز تنمية العلاقات الثنائية بشكل ناضج ومستقر ومستدام.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الدولية،حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وقال إنه منذ بداية العام الحالي، وفي ظل توجيه من قائدي البلدين، تم إحراز تقدم إيجابي في تحسين العلاقات الصينية-البريطانية، وهو ما يستحق أن يعتز به الجانبان.

وأضاف أن التاريخ والحقائق سيثبتان أن تطوير شراكة استراتيجية شاملة طويلة الأمد ومستقرة بين الصين وبريطانيا يخدم بشكل كامل المصالح الأساسية للبلدين ولشعبيهما.

وأشار وانغ إلى أن العام المقبل سيوافق الذكرى الـ55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء بين الصين وبريطانيا، ما يجعله عاما مهما للعلاقات الثنائية للبناء على الإنجازات السابقة والمضي قدما فيها معربا عن استعداد الصين للعمل مع بريطانيا للعب دور بنّاء في صون السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأعرب عن أمله في أن تلتزم بريطانيا بمبدأ صين واحدة على نحو جاد وتتمسك بالأساس السياسي للعلاقات الثنائية مضيفا أن الصين تأمل في أن يتمسك الجانب البريطاني بمبدأ التجارة الحرة ويتبنى نهجا منفتحا ويوفر للشركات الصينية تطلعات مستقرة على صعيد السياسات وبيئة أعمال مواتية للتعاون في بريطانيا.

وقال إن الصين تدعم بريطانيا في تولي رئاسة مجموعة الـ20 في العام المقبل، وهي على استعداد لتعزيز التنسيق متعدد الأطراف مع بريطانيا لإضفاء المزيد من الاستقرار واليقين على عالم مضطرب.

من جانبه، هنأ ميليباند الصين على نجاحها في استضافة اجتماع القادة الاقتصاديين للأبيك لعام 2026، قائلا إن الجانب البريطاني يولي اهتماما كبيرا لتنمية العلاقات مع الصين ويتطلع إلى الحفاظ على تبادلات رفيعة المستوى وثيقة وتوسيع التعاون متبادل النفع وتعزيز التنمية الصحية والمطردة للعلاقات الثنائية.

وقال إن الجانب البريطاني أكد مجددا أن موقفه من مسألة تايوان لم يتغير، معربا عن استعداده لتعزيز الحوار والتواصل مع الصين بشأن تغير المناخ والقضايا الساخنة على المستويين الدولي والإقليمي والتصدي المشترك للتحديات وصون السلام العالمي.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن الوضع الحالي في الشرق الأوسط والأزمة الأوكرانية وقضايا أخرى.