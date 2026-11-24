وقع محافظ السويس، هانى رشاد، بروتوكول تعاون مع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مصطفى حسن، لتوفير التمويل اللازم لعدد 100 سيارة ميكروباص لشباب المحافظة، على أربعه مراحل، بإجمالي تمويلات تصل إلى 100 مليون جنيه، بواقع 25 مليون جنيه لكل مرحلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الجانبان، اليوم /الثلاثاء/، تناول بحث سبل دعم المشروعات الإنتاجية والصناعية، وتوسيع نطاق الخدمات التمويلية والفنية المقدمة لأبناء السويس، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، بشأن تعزيز التعاون مع المحافظات، وإتاحة التيسيرات التمويلية والمالية والفنية للشباب والمرأة والخريجين الجدد، ودعم التكتلات الإنتاجية والاستفادة من الفرص الإستثمارية المتاحة.

وأوضح المحافظ أن البروتوكول يستهدف توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب في قطاع النقل، والمساهمة فى تطوير منظومة النقل بالمحافظة، وتقديم خدمات نقل آمنة وعالية الجودة للمواطنين وزوار السويس، بما يدعم جهود الإرتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.. مؤكدا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، من خلال تعزيز التعاون مع أجهزة الدولة ومؤسساتها، مشيدًا بالدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات في توفير الخدمات التمويلية والفنية، وتشجيع الشباب على العمل الحر وإقامة مشروعاتهم الخاصة.

ونوه المحافظ بأهمية التوسع فى توفير وسائل النقل الحديثة وعالية الجودة، لما تمثله من أهمية مباشرة فى خدمة المواطنين وزوار المحافظة، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الجهاز لدعم إقامة مشروعات متنوعة، خاصة المشروعات الصناعية والإنتاجية التى تسهم فى زيادة فرص التشغيل وتعزيز الإقتصاد المحلي.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تعزيز التعاون مع المحافظة، وتنسيق الجهود لإتاحة التيسيرات والخدمات التمويلية والفنية للشباب والمرأة والخريجين الجدد، وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة، خاصة فى القطاعات المرتبطة بإحتياجات المجتمع المحلي.

من ناحية أخرى، افتتح محافظ السويس والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات معرض "صنع فى دمياط" للأثاث والمفروشات المقام بمنطقة الباركينج بكورنيش السويس الجديد ويستمر حتى 4 ديسمبر المقبل، بمشاركة عدد كبير من المصانع والصناع والعارضين من محافظة دمياط،منها منتجات عدد 5 عارضين من السويس، لتقديم مجموعة متنوعة من قطع الأثاث والمفروشات بمختلف التصميمات والأذواق، مع خصومات حصرية تتجاوز 30%، إلى جانب عروض وتخفيضات الوايت فرايداي، بما يمنح المواطنين فرصة حقيقية لشراء منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

في سياق آخر، أكد محافظ السويس، أهمية تعظيم الاستفادة من منظومة موازنة البرامج والأداء (GFMIS / GPS)" الجديدة، في إحكام الرقابة على الإنفاق العام، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الإدارة المالية العامة، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

جاء ذلك خلال مشاهدة المحافظ ورشة عمل "تفعيل منظومة موازنة البرامج والأداء (GFMIS / GPS)"، والتي تستهدف تدريب وتأهيل قيادات ومسؤولي الشؤون المالية بالمحافظة على آليات العمل بالمنظومة الجديدة، تمهيدًا لتطبيقها بكفاءة داخل الجهات المعنية.

وأكد المحافظ، في كلمته، أهمية تكامل الجهود والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتطوير منظومة العمل المالي والإداري، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحديث آليات الإدارة المالية داخل المؤسسات الحكومية.