نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع كلية الزراعة، ندوة تثقيفية وإرشادية حول الممارسات السليمة لزراعة محصول القمح وسبل زيادة الإنتاجية، وذلك بمقر الوحدة المحلية لقرى المنيرة، بمشاركة عدد كبير من المزارعين، في إطار جهود التوعية بالأساليب الزراعية الحديثة وتحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية.

جاءت الندوة بحضور رئيس الوحدة المحلية لقرى المنيرة، ونخبة من أساتذة كلية الزراعة، ومهندسي الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة، حيث استهدفت نقل الخبرات العلمية والتوصيات الفنية إلى المزارعين، ومساعدتهم على تطبيق أفضل الممارسات الزراعية خلال الموسم الحالي.

وتناولت الندوة عددًا من المحاور المهمة المتعلقة بزراعة القمح، في مقدمتها التعريف بالأصناف الموصى بزراعتها في محافظة الوادي الجديد، والتي تتميز بارتفاع إنتاجيتها وقدرتها على تحمل الظروف المناخية والبيئية بالمحافظة، إلى جانب توضيح المواعيد المثلى للزراعة والطرق الصحيحة لخدمة وتجهيز الأراضي قبل الزراعة.

كما استعرض المشاركون المقننات المائية والسمادية المناسبة لطبيعة الأراضي الزراعية بالواحات، وأهمية ترشيد استخدام مياه الري والأسمدة لتحقيق أفضل معدلات إنتاج، فضلًا عن شرح برامج المكافحة المتكاملة للحشائش والأمراض التي تهدد محصول القمح، وطرق التعامل معها للحد من الفاقد والحفاظ على جودة المحصول.

وشهدت الندوة مناقشة دور الدولة في دعم مزارعي القمح، وآليات توريد المحصول وأسعار الضمان، بما يسهم في تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي وزيادة الكميات الموردة.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لقرى المنيرة حرص الوحدة على تقديم الدعم اللازم للمزارعين وتذليل العقبات التي تواجههم، مشيدًا بالتعاون بين مديرية الزراعة وكلية الزراعة والتواجد بين المزارعين لنقل التوصيات العلمية والتطبيقات الحديثة.

وتأتي هذه الندوة ضمن جهود دعم التوسع في زراعة القمح بمحافظة الوادي الجديد، وتعزيز الإنتاج المحلي، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.