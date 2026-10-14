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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يهنئ منتخبات رفع الأثقال بالحصاد التاريخي في البطولات العربية والأفريقية

منتخب رفع الأثقال
منتخب رفع الأثقال
عبدالله هشام

تقدم جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بخالص التهنئة إلى لاعبي ولاعبات المنتخبات القومية لرفع الأثقال، والأجهزة الفنية والطبية والإدارية، والاتحاد المصري لرفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود، بمناسبة النتائج المتميزة التي حققتها المنتخبات المصرية في البطولات العربية والأفريقية للناشئين والشباب، التي استضافتها الجزائر عام 2026.

وأشاد الوزير بالأداء المشرف للأبطال والبطلات، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس حجم العمل والجهد المبذول، وتؤكد مكانة مصر وريادتها في لعبة رفع الأثقال على المستويين العربي والأفريقي.

وأنهت المنتخبات المصرية مشاركتها في البطولات بإجمالي 173 ميدالية، بواقع 101 ميدالية ذهبية و53 فضية و19 برونزية، حيث حققت المنتخبات في البطولات العربية 64 ميدالية ذهبية و30 فضية و19 برونزية، فيما حصدت في البطولة الأفريقية 37 ميدالية ذهبية و23 فضية.

وعلى مستوى الترتيب العام في البطولات العربية، حققت منتخبات السيدات والناشئات والناشئين المركز الأول، وجاء منتخب الرجال في المركز الثاني، فيما احتل منتخبا الشابات والشباب المركز الرابع.

وفي البطولة الأفريقية، حقق منتخب الناشئين المركز الأول، وجاء منتخب الشابات في المركز الثالث، ومنتخب الناشئات في المركز الرابع، بينما احتل منتخب الشباب المركز الخامس.

وتوجه الوزير بالشكر إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال وجميع العاملين بالمنتخبات، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل للعبة، وحرصها على توفير سبل الرعاية اللازمة للأبطال والبطلات، بما يسهم في مواصلة تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في الاستحقاقات المقبلة.

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة رفع الأثقال البطولات العربية منتخب رفع الاثقال

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