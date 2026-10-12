وزارة الرياضة تؤمن منظومة طبية متكاملة لبطولات مصر القارية والدولية

حرصت وزارة الشباب والرياضة على تعزيز منظومة الرعاية الصحية للرياضيين، وضمان تطبيق أعلى معايير السلامة الطبية داخل المنشآت الشبابية والرياضية المستضيفة للبطولات والفعاليات المحلية والقارية والدولية، تواصل الإدارة المركزية للطب الرياضي جهودها لتوفير منظومة متكاملة للتأمين الطبي، بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية وجمعية الهلال الأحمر المصري، بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وفقًا للمعايير الدولية.

وتشمل المنظومة توفير نخبة من الأطباء المتخصصين، وسيارات الإسعاف المجهزة، وأجهزة الإنعاش القلبي، إلى جانب الكوادر الطبية المؤهلة وأخصائيي التأهيل والقياسات، بما يعزز جاهزية الفرق الطبية للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، ويسهم في توفير بيئة رياضية آمنة للرياضيين والمشاركين في الفعاليات.

وشهدت الفترة الماضية تطبيق المنظومة الطبية خلال عدد من الفعاليات الرياضية الكبرى التي استضافتها مصر، من أبرزها دورة الألعاب الإفريقية للجامعات، التي نُظمت خلال شهر سبتمبر الماضي بالشراكة مع الاتحاد الإفريقي للجامعات، بمشاركة 2082 لاعبًا ولاعبة يمثلون 81 جامعة من 17 دولة إفريقية، في منافسات رياضية متنوعة.

كما امتدت جهود التأمين الطبي إلى بطولات الريشة الطائرة، خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 17 أكتوبر 2026، والتي شملت بطولة إفريقيا تحت 19 عامًا، بمشاركة 12 دولة، وبطولة العالم للناشئين، التي شهدت مشاركة 47 دولة، بما يعكس أهمية الجاهزية الطبية المصاحبة لتنظيم البطولات الكبرى، وقدرة المنظومة على مواكبة متطلبات استضافة المنافسات الدولية.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجه وزارة الشباب والرياضة نحو تطوير خدمات الطب الرياضي، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالتأمين والرعاية الصحية، بما يدعم سلامة الرياضيين، ويرسخ معايير الأمن والسلامة في تنظيم الفعاليات الرياضية، ويعزز مكانة مصر في استضافة البطولات القارية والدولية.