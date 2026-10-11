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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يكرم الفائزين بمهرجان ولي العهد السعودي بالطائف للهجن

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

كرّم جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، الفائزين بمنافسات مهرجان ولي العهد السعودي للهجن، الذي أُقيم بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 3 إلى 13 سبتمبر 2026، وذلك بحضور الشيخ عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن.

وشمل التكريم الهجان عاطف سليمان الترباني، لحصوله على المركز الأول في شوط الجذاع، والهجان سلامة أبو الشيخ الحويطي، لحصوله على المركز الأول في شوط الحقايق، والهجان سليمان سويلم العطوي، لحصوله على المركز الأول في شوط اللقايا.

ويأتي التكريم تقديرًا لما حققوا  من نتائج متميزة في هذا المحفل الرياضي الدولي، وما يعكسه ذلك من تطور رياضة الهجن في مصر وقدرة اللاعبين المصريين على المنافسة وتحقيق مراكز متقدمة في البطولات الخارجية.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تقديره لما حققوا من نتائج متميزة في مهرجان ولي العهد السعودي، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تعكس قدرة الرياضيين المصريين على المنافسة وتحقيق مراكز متقدمة في المحافل الدولية، كما تجسد الجهود المبذولة لتطوير مختلف الرياضات التراثية وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار جوهر نبيل إلى حرص الوزارة على دعم الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب، وتقدير إنجازاتهم، وتوفير سبل الدعم اللازمة لمواصلة تحقيق النجاحات ورفع اسم مصر في البطولات والمنافسات الدولية.

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة ولي العهد السعودي للهجن السعودية الاتحاد المصري للهجن

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