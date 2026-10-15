أقطاي عبدالله يطلب فرصة المشاركة مع الأهلي وينتظر قرار عموتة

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن أقطاي عبد الله، حزين بسبب استمرار استبعاده من المباريات خلال الفترة الأخيرة، في ظل عدم اعتماد المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، عليه.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن اللاعب يشعر بالحزن بسبب عدم حصوله على الفرصة الكافية للمشاركة مع الأهلي، خاصة مع تكرار استبعاده من حسابات الجهاز الفني.

ويأتي ذلك بعدما استقر عموتة على استبعاد أقطاي عبد الله من قائمة الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الأهلي

وتترقب جماهير الأهلي انطلاقة فريقها في البطولة القارية، وسط تطلعات لمواصلة المنافسة على الألقاب الأفريقية، في ظل أهمية الخروج بنتيجة تمنح الفريق أفضلية قبل مواجهة الإياب، التي تقام على إستاد القاهرة الدولي بحضور جماهيره.

تقام مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي يوم السبت 17 أكتوبر 2026، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب هويما سيتي في أوغندا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وهو التوقيت نفسه في مكة المكرمة، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأحمر إلى تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على خوض لقاء العودة بأفضلية.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة بالنسبة إلى الأهلي، الذي يتطلع إلى بداية قوية في مشواره القاري، وتجنب التعثر في المواجهة الأولى، خصوصًا أن اللعب خارج الأرض يفرض تحديات تتعلق بأجواء الملعب وطبيعة المنافس ودعم الجماهير المحلية.

وكان كيتارا الأوغندي قد حجز مقعده في دور الـ32 بعد تخطي مقديشو سيتي الصومالي في الدور التمهيدي، ليضرب موعدًا مع الأهلي في مواجهة تمثل اختبارًا مهمًا للفريقين.