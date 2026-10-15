في يوم واحد.. أحمد شوبير يتغنى بتتويج الأهلي بالبطولات

حرص الإعلامي أحمد شوبير، على تهنئة النادي الأهلي بحصد بطولة جديدة لكرة اليد رجال، وبطولة افريقيا السيدات.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: “في يوم واحد الاهلي بطل افريقيا لكرة اليد رجال وبعدها علي طول البنات بتوع الاهلي بيعملوا عظمة العظمه ويفوزوا ببطولة افريقيا للبنات حاجة تفرح وتشرف وتشرح القلب مبروك ياااااااااااأهلي”.

ونجح الأهلي، بقيادة المدير

الفني الإسباني ديفيد ديفيز، في حسم اللقب القاري بعد مواجهة قوية أمام غريمه التقليدي الزمالك، انتهت بفوز الفريق الأحمر بفارق هدف وحيد، في لقاء شهد إثارة حتى الثواني الأخيرة.

وبهذا التتويج، رفع الأهلي رصيده إلى 9 ألقاب في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، بينما يمتلك الزمالك 12 لقبًا في البطولة.

ويأتي اللقب الجديد ليضيف إنجازًا إلى سجل الأهلي في كرة اليد الأفريقية، بعد تفوقه على الزمالك في النهائي وحسم المواجهة لصالحه بنتيجة 26-25.