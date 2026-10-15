مفاجأة بشأن موقف آدم كايد من المشاركة في مباراة الجيش الرواندي

كشف خالد الغندور، نجم الكرة المصرية السابق، عن موقف الفلسطيني آدم كايد من التواجد في مباراة الجيش الرواندي المقبلة، بعد غيابه عن مباراة القمة أمام الأهلي.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أصبح الفلسطيني آدم كايد قريباً من التواجد في مباراة الجيش الرواندي في دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد غيابه عن مباراة القمة أمام الأهلي.. اللاعب بات قريباً من التواجد على مقاعد البدلاء في مباراة الجيش الرواندي بعد إصابة الكتف التي لحقت به ومنعته من التواجد في مباراة القمة

ويحل الزمالك ضيفًا على الجيش الرواندي في لقاء الذهاب، على أن تُقام مباراة العودة يوم السبت 24 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

تأتي هذه التطورات بعد خسارة الزمالك أمام غريمه الأهلي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ويأمل الفريق الأبيض في تجاوز آثار خسارة القمة سريعًا، والتركيز على المواجهة القارية المقبلة، من أجل العودة بنتيجة إيجابية من رواندا تمنحه أفضلية قبل لقاء الإياب، فيما ينتظر الجهاز الفني الاطمئنان على حالة آدم كايد قبل تحديد موقفه النهائي من المشاركة.

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي

يلتقي الزمالك مع الجيش الرواندي يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا، على أن تنطلق المباراة في الخامسة مساءً، وفقًا للموعد المعلن للمواجهة.