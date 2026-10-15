أحدث ظهور لحسين الشحات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة كيتارا الأوغندي

شارك حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي صورا جديدة في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر الشحات اثناء مران الأهلي استعدادا لمواجهة كيتارا الأوغندي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الأهلي في اوغندا

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، من خلال خوض تدريباته في أوغندا، بهدف تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب، والتأقلم على الأجواء قبل اللقاء، الذي يسعى خلاله الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشواره في البطولة القارية.

ويعمل الجهاز الفني للأهلي على استغلال المران الأول في وضع اللمسات الأخيرة على خطة الاستعداد للمباراة، وتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، في ظل طموحات الفريق بالمنافسة على اللقب الإفريقي.