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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أضا بعد تتويج الأهلي ببطولة اليد: القاضية هتفضل حاضرة في ذاكرة الجمهور

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

أكد الإعلامي محمد طارق أضا أن النادي الأهلي سيطر على الألقاب الأفريقية في كرة اليد، بعدما نجح فريق الرجال في حصد اللقب القاري على حساب الزمالك، بالتزامن مع تتويج فريق السيدات ببطولة أفريقيا عقب الفوز على أول أغسطس الأنجولي.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن نهائي رجال كرة اليد بين الأهلي والزمالك جاء ممتعًا، وقدم خلاله الفريقان أداءً مميزًا، مؤكدًا أن قطبي الكرة المصرية شرفا الرياضة المصرية في اللعبة، في ظل المنافسة القوية التي شهدتها المباراة.

وأضاف أضا، أن جماهير الأهلي ستربط بين تتويج الفريق بلقب أفريقيا في كرة القدم، الذي حسمه محمد مجدي أفشة بهدفه الشهير في الدقائق الأخيرة، وبين لقب أفريقيا في كرة اليد، الذي جاء حسمه أيضًا في الثواني الأخيرة عن طريق بسيوني، في مشهد يعيد إلى الأذهان لحظات التتويج التاريخية للقلعة الحمراءبالبطولة التاسعة في اللعبتين.

وأوضح أضا أن مصطلح «القاضية» سيظل حاضرًا في ذاكرة جماهير الأهلي، سواء مع هدف أفشة الشهير الذي قاد الفريق إلى اللقب التاسع في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، أو مع حسم لقب أفريقيا لكرة اليد أمام الزمالك في اللحظات الأخيرة.

كما أشاد  أضا بالإنجاز الذي حققه فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي، بعد الفوز على أول أغسطس الأنجولي بنتيجة 21-20، والتتويج بلقب بطولة أفريقيا، ليؤكد الأهلي حضوره القوي على الساحة القارية في منافسات الرجال والسيدات.

واختتم أضا حديثه بالإشادة بما قدمته فرق الأهلي والزمالك في منافسات كرة اليد، مؤكدًا أن المباراة النهائية بين الفريقين كانت ممتعة، وأن الفريقين قدما صورة مشرفة لكرة اليد المصرية على المستوى الأفريقي.

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