أمير هشام: جلسة مرتقبة بين الأهلي ومحمد هاني لحسم ملف تجديد عقده

كشف الإعلامي أمير هشام عن تحركات مرتقبة من جانب إدارة الكرة بالنادي الأهلي لحسم ملف تجديد عقد محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

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وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن هناك جلسة مرتقبة بين مسؤولي الأهلي ومحمد هاني، عقب مواجهة كيتارا الأوغندي، لمناقشة ملف تجديد عقد اللاعب والاتفاق على الخطوات المقبلة.

وأوضح أن الجلسة قد تُعقد بين محمد هاني وسيد عبدالحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف على الكرة، على متن طائرة العودة إلى القاهرة عقب انتهاء المباراة.

وأضاف أنه في حال عدم عقد الجلسة خلال رحلة العودة، فمن المنتظر أن يتم تحديد موعد آخر في القاهرة، من أجل بحث تفاصيل تجديد عقد الظهير الأيمن وحسم الملف خلال الفترة المقبلة.

وأشار أمير هشام إلى أن محمد هاني يُعد من العناصر المميزة داخل صفوف الأهلي، ويحظى بإشادة مستمرة من مسؤولي الكرة بالنادي، في ظل ما يقدمه مع الفريق.

وأكد أن هناك تمسكًا باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق الأحمر، وهو ما يدعم اتجاه الإدارة نحو التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده، للحفاظ على استقرار الفريق واستمرار العناصر الأساسية خلال المرحلة المقبلة.