اليوم.. إعلان عقوبات مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بعد تسلم تقرير المراقب

كشف الإعلامي أمير هشام عن موعد إعلان العقوبات الخاصة بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

الزمالك

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن رابطة الأندية المصرية المحترفة ستعلن اليوم الخميس العقوبات الخاصة بالمباراة، عقب تسلم تقرير مراقب اللقاء ومراجعته.

وأوضح أن تقرير مراقب المباراة تضمن الإشارة إلى وجود هتافات متبادلة من جماهير الفريقين خلال المواجهة، وهو ما يدخل ضمن الوقائع التي ستخضع للمراجعة وفقًا للوائح المنظمة للمسابقة.

وأضاف أن الإعلان الرسمي عن العقوبات سيتم عقب اعتمادها من جانب رابطة الأندية المصرية المحترفة، تمهيدًا للكشف عن القرارات النهائية المتعلقة بأحداث المباراة.

وتترقب جماهير الأهلي والزمالك قرارات الرابطة بشأن أحداث القمة، في ظل الاهتمام الكبير بتفاصيل التقرير وما قد يترتب عليه من عقوبات وفقًا للوائح المسابقة.