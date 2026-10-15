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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موقف عموتة.. أمير هشام يحسم الجدل حول رحيل أقطاي عبدالله عن الأهلي

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

حسم الإعلامي أمير هشام الجدل المثار بشأن مستقبل أقطاي عبدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول رغبته في الرحيل عن القلعة الحمراء بسبب عدم المشاركة في المباريات.

الأهلي

وأكد أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، أن أقطاي عبدالله لم يطلب الرحيل عن الأهلي، ولم تحدث أي أزمة بينه وبين الجهاز الفني بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، نافيًا صحة ما تردد بشأن غضب اللاعب ورغبته في مغادرة الفريق.

وأوضح أن الحسين عموتة أشاد بالتزام أقطاي عبدالله، مؤكدًا أن اللاعب لم يُبدِ غضبه بالشكل الذي جرى تداوله، كما لم يتواصل مع أي عضو بالجهاز الفني للاعتراض على وضعه داخل الفريق.

وأضاف أن أقطاي عبدالله يُعد من العناصر الجيدة في صفوف الأهلي، ومن المنتظر الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن عدم المشاركة بصفة أساسية قد يتسبب في شعور اللاعب بالحزن، وهو أمر طبيعي في ظل رغبة كل لاعب في الحصول على فرصة لإثبات قدراته.

وأشار أمير هشام إلى أن قائمة الأهلي تضم العديد من العناصر المميزة، وهو ما يجعل المنافسة على المشاركة أمرًا صعبًا في ظل تعدد الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني، لافتًا إلى أن أقطاي عبدالله سيحصل على فرصته في التوقيت المناسب وفقًا لرؤية عموتة واحتياجات الفريق.

وشدد على أن اللاعب لم يتواصل مع مسؤولي الأهلي أو الجهاز الفني لطلب الرحيل، مؤكدًا أن الأنباء المتداولة بشأن رغبته في مغادرة النادي لا أساس لها من الصحة، وأن موقفه داخل الفريق لم يشهد أي أزمة تستدعي القلق.

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