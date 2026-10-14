3 لقطات وراء اعتراض الزمالك على التحكيم في القمة.. تفاصيل جديدة

تناول الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامجه الإذاعي «الكلام المظبوط»، أسباب اعتراض نادي الزمالك على بعض القرارات التحكيمية في مباراة القمة أمام الأهلي، وذلك خلال نقاش مع خالد الغندور والناقد الرياضي أحمد جلال.

وقال خالد الغندور إن الزمالك حصل على مقطع فيديو يرى أنه يثير علامات استفهام بشأن قرار الحكم المساعد في إحدى الكرات التي دار حولها جدل بشأن خروجها من الملعب، موضحًا أن الحكم لا يمتلك تقنية خط المرمى أو تقنية عين الصقر، وأن تحديد خروج الكرة يعتمد على زوايا التصوير المتاحة.

وأشار الغندور إلى أن مجلس إدارة الزمالك لديه علامات استفهام بشأن الحكم المساعد، مستشهدًا بلقطة سابقة لعب فيها عبد الله السعيد الكرة باتجاه محمد هاني، قبل خروجها إلى رمية تماس، وسط استغراب من توقيت رفع الراية.

كما تطرق إلى لقطة أخرى تتعلق بأشرف داري وشيكو بانزا، موضحًا أن الزمالك يرى أن اللاعب تعرض للاحتكاك أكثر من مرة، دون احتساب ركلة جزاء.

من جانبه، أوضح هاني حتحوت أن الكرة التي احتُسبت ضربة مرمى تثير تساؤلًا بشأن صاحب القرار، خاصة أن الحكم المساعد لم يرفع الراية، بينما أشار أحمد جلال إلى أن الحكم المساعد يتولى مسؤولية بعض القرارات، مثل التسلل وخروج الكرة، وفقًا للحالة وموقعها.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار اعتراضات الزمالك على بعض القرارات التحكيمية خلال مباراة القمة أمام الأهلي.