الزمالك يؤدي تدريباته على استاد أماهورا بكيجالي استعدادا لـ الجيش الملكي

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه مساء اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعي باستاد أماهورا بكيجالي، استعدادا لخوض مباراة الجيش الرواندي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



وبدأ المران بجلسة من الجهاز الفني مع اللاعبين لتحفيزهم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة بطل رواندا، وشرح برنامج مران اليوم في إطار الاستعداد للقاء المرتقب.



وخاض اللاعبون فقرة بدنية تحت قيادة البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال ، وتضمنت تدريبات الركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.



وعقب ذلك، قسّم الجهاز الفني اللاعبين إلى ثلاث مجموعات لخوض تدريبات خططية، قبل تقسيم الفريق إلى مجموعتين لخوض تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الخططية.

وأدى مهدي سليمان ومحمد عواد ومحمد صبحي حراس مرمى الفريق تدريبات قوية تحت إشراف أيمن طاهر مدرب الحراس، وركز خلالها على بعض الأمور الفنية والتعامل مع العرضيات والتسديدات من مسافات متنوعة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.