يا رب ما أشوف فيكي حاجة وحشة.. كهربا يطلب الدعاء لوالدته بعد تعرضها لوعكة صحية

نشر محمود عبد المنعم كهربا، لاعب نادي إنبي، صورة له برفقة والدته من داخل المستشفى، ظهرت خلالها بملابس العمليات، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، عقب تعرضها لوعكة صحية.

وحرص كهربا على الدعاء لوالدته، معبرًا عن حبه وقلقه عليها، وكتب: «يا رب ما أشوف فيكي حاجة وحشة طول العمر»، مطالبًا الله بأن يمنحها الصحة والعافية ويمد في عمرها.

كهربا يحصل على حكم بتعويض 315 ألف دولار

وفي سياق آخر، أصدرت غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قرارًا بإلزام نادي القادسية الكويتي بسداد مبلغ إجمالي قدره 315 ألف دولار أمريكي لصالح محمود عبد المنعم كهربا، بالإضافة إلى فائدة سنوية بنسبة 5% على المبالغ المستحقة حتى تاريخ السداد.

وتضمن القرار إمكانية تعرض النادي الكويتي لعقوبة منع قيد لاعبين جدد، إلى جانب احتمال إحالة الملف إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم، حال عدم تنفيذ الحكم خلال المهلة القانونية المحددة.

ويأتي القرار في إطار النزاع التعاقدي بين كهربا ونادي القادسية الكويتي، ليؤكد أحقية اللاعب في الحصول على مستحقاته المالية وفقًا لما انتهت إليه غرفة فض المنازعات بـ«فيفا».