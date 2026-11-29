في إطار حرص الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية على التفاعل الفوري مع شكاوى المواطنين وتلبية مطالبهم، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، جرى التحرك العاجل للاستجابة لشكاوى أهالي منطقة أرض الجمعيات، والعمل على إنهاء معاناتهم ورفع كفاءة المرافق والخدمات بالمنطقة.

وفي هذا السياق، نفذت الأجهزة التنفيذية حملة ميدانية مكثفة بالمنطقة، تم خلالها الدفع بالمعدات اللازمة لشفط وسحب تراكمات مياه الصرف الصحي التي كانت تعوق حركة المواطنين في عدد من الشوارع وتؤثر على البيئة المحيطة، بما يسهم في التخلص من التجمعات وتهيئة المنطقة لاستكمال أعمال التطوير.

وامتدت الأعمال لتشمل تحسين حالة الطرق ورفع كفاءتها، حيث جرى تنفيذ أعمال الردم والتسوية بعدد من الشوارع الرئيسية، باستخدام المعدات الثقيلة لدك التربة وتثبيتها، إلى جانب تمهيد مسارات حركة المشاة، بما يسهم في تسهيل تنقل المواطنين، خاصة كبار السن والطلاب، وتحقيق السيولة والأمان أثناء الحركة.

وتأتي هذه التحركات في إطار المتابعة المستمرة لشكاوى المواطنين، وسرعة التعامل مع المشكلات التي تؤثر على حياتهم اليومية، والعمل على تحسين مستوى الخدمات والمظهر الحضاري بمختلف مناطق المحافظة.