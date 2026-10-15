جمال الشريف: الزمالك لا يستحق ركلتي جزاء أمام الأهلي

تحدث جمال الشريف، الخبير التحكيمي، عن الحالتين المثيرتين للجدل في مباراة الأهلي والزمالك بالدقيقتين 53 و78، موضحًا أسباب عدم أحقية الفريق الأبيض في الحصول على ركلتي جزاء، ومؤكدًا صحة قرار الحكم في الحالتين.

الأهلي والزمالك

وقال الشريف، في تصريحات لبرنامج «ستاد المحور»، إن الحالة الأولى في الدقيقة 53 بدأت بتسديدة من الزمالك تصدى لها مصطفى شوبير، قبل أن تصل الكرة إلى شحاتة الذي رفعها باتجاه شيكو بانزا، في ظل وجود مروان عطية بالقرب منه.

وأوضح أن بانزا تحرك إلى الخلف مع القفز لمحاولة الوصول إلى الكرة، وهو ما يقلل من قدرة اللاعب على الارتقاء والمنافسة عليها بصورة طبيعية.

وأضاف الخبير التحكيمي أن التلامس بين شيكو بانزا ومروان عطية كان موجودًا، لكن التلامس وحده لا يكفي لاحتساب مخالفة، إذ يجب أن يكون الدفع واضحًا ومؤثرًا، سواء باستخدام اليد أو المرفق مع حركة الجسم لإبعاد المنافس أو التأثير في قدرته على الوصول إلى الكرة، وهو ما لم يتوافر في هذه الحالة، ليكون قرار الحكم باستمرار اللعب صحيحًا.

وبشأن الحالة الثانية في الدقيقة 78، أوضح الشريف أن الكرة ارتفعت بعد اصطدامها بالأرض، وأصبحت بعيدة عن متناول شيكو بانزا وأشرف داري، مشيرًا إلى أن مهاجم الزمالك ابتعد عن مسار الكرة ومكان سقوطها، وأبطأ حركته بدلًا من مواصلة محاولة الوصول إليها، مع إعادة إحدى يديه إلى الخلف، بينما كان المدافع يضع يديه على كتفه وظهره.

واختتم الشريف تصريحاته بالتأكيد على أن سقوط شيكو بانزا لم يكن نتيجة دفع واضح من أشرف داري، وإنما جاء بعد زيادة الاحتكاك مع تباطؤ المهاجم وابتعاده عن مسار الكرة، معتبرًا أن تصرفه يشير إلى فقدان الأمل في الوصول إليها، وبالتالي لم توجد مخالفة تستوجب احتساب ركلة جزاء للزمالك، وكان قرار الحكم صحيحًا.