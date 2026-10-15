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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جمال الزهيري: الأهلي يمتلك منظومة كبيرة جعلته بطل القارة في كرة اليد

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

أشاد جمال الزهيري، الناقد الرياضي، بتتويج النادي الأهلي ببطولتي أفريقيا لكرة اليد للرجال والسيدات، والتي أقيمت في أنجولا، مؤكدًا أن الإنجاز يعكس قوة المنظومة الرياضية داخل القلعة الحمراء.

وقال الزهيري، خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، "النادي الأهلي يمتلك منظومة كبيرة ومتكاملة ساعدته على اعتلاء قمة القارة الأفريقية وتحقيق البطولات".

وأضاف الزهيري "الأهلي نجح في تدعيم صفوف فريق كرة اليد بصفقات مميزة مع بداية الموسم، وهو ما أسهم في رفع مستوى الفريق ومساعدته على المنافسة بقوة وحصد الألقاب".

واختتم جمال الزهيري تصريحاته بالإشادة بما حققه الأهلي في منافسات كرة اليد، بعد التتويج ببطولتي أفريقيا للرجال والسيدات، مؤكدًا أن هذه النجاحات تأتي نتيجة العمل داخل المنظومة والتدعيمات التي شهدها الفريق.

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