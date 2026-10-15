مصطفى يونس يفجر مفاجأة: الأهلي باع وسام أبو علي رغمًا عنه

فجر مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، مفاجأة مدوية بشأن كواليس رحيل الفلسطيني وسام أبو علي عن صفوف القلعة الحمراء، كاشفًا عن تفاصيل مثيرة تتعلق بانتقال المهاجم إلى خارج النادي، في تصريحات أعادت فتح ملف رحيله وأثارت تساؤلات حول الظروف التي أحاطت بالصفقة.

وأكد مصطفى يونس أن إدارة الأهلي لم تكن ترغب في التخلي عن خدمات وسام أبو علي، مشيرًا إلى أن النادي اضطر إلى بيعه رغمًا عنه، وهو ما يعكس، بحسب تصريحاته، أن رحيل اللاعب لم يكن قرارًا سهلًا بالنسبة إلى القلعة الحمراء.

تصريحات مصطفى يونس عن رحيل وسام أبو علي

وقال نجم الأهلي السابق، خلال تصريحاته في برنامج «الديفندر»، المذاع عبر قناة الشمس الزرقاء، إن الأهلي باع وسام أبو علي «غصب عنه»، في إشارة إلى أن هناك ظروفًا دفعت النادي إلى الموافقة على رحيل المهاجم الفلسطيني، رغم أهميته للفريق.

وأثارت تصريحات مصطفى يونس الاهتمام، خاصة في ظل ما يمثله وسام أبو علي من قيمة فنية خلال فترة وجوده داخل صفوف الأهلي، بعدما قدم مستويات مميزة بقميص الفريق، وأسهم في تعزيز القدرات الهجومية للمارد الأحمر.

تساؤلات حول كواليس الصفقة

وتفتح تصريحات مصطفى يونس الباب أمام العديد من التساؤلات بشأن الأسباب التي دفعت الأهلي إلى الاستغناء عن مهاجمه الفلسطيني، وما إذا كانت هناك ظروف حالت دون استمرار اللاعب مع الفريق، رغم الحاجة إلى جهوده في المنافسات المحلية والقارية.

ولم تتضمن التصريحات المذكورة تفاصيل إضافية توضح طبيعة الظروف التي أجبرت الأهلي على بيع اللاعب، كما لم تكشف عن الأطراف التي كان لها دور في إتمام الصفقة.

ومن المنتظر أن تظل كواليس رحيل وسام أبو علي محل اهتمام جماهير الأهلي، التي تتابع باستمرار تطورات ملف المهاجم الفلسطيني، في ظل أهمية هذا المركز بالنسبة إلى طموحات الفريق خلال الاستحقاقات المقبلة