قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سامح يوسف: لاعبو الزمالك يخوضون المباريات تحت ضغط نفسي.. وأتمنى تجاوز الكبوة
دراسة تشمل 40 صنفًا فقط.. شعبة الأدوية تحسم الجدل بشأن زيادة الأسعار
هل الصلاة بالنقاب صحيحة أم يجب على المرأة خلعه قبل أدائها؟.. الإفتاء تحسم الجدل
«الأرصاد» تحذر من اضطراب الملاحة بالمتوسط وأمطار ورعد حتى 20 أكتوبر
روسيا: قرار منح بشار الأسد اللجوء «نهائي».. ودمشق تدرك موقف موسكو
رباعية باريس وسداسية أستون فيلا.. نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا
مسئول أمريكي: إدارة ترامب لا علاقة لها بالقيود المفروضة على «ستارلينك» في أوكرانيا
الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة اليوم الخميس.. واضطراب الملاحة البحرية
زيلينسكي: تعطيل ستارلينك يًعرقل مهام الدفاع الجوي في أوكرانيا
قمة الحوار الاجتماعي ببروكسل تبحث تعزيز التنافسية الأوروبية وتوفير فرص العمل داخل دول الاتحاد الأوروبي
تجديد رخصة القيادة 2026 بعد خفض الرسوم.. التكلفة والأوراق
ما حكم شراء وتجهيز المقابر بنية الوقف واعتبارها صدقة جارية؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعثة يد الأهلي تعود إلى القاهرة فجر الجمعة بعد التتويج بلقبي إفريقيا

يد الاهلي
يد الاهلي
رباب الهواري

تعود بعثة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، رجالًا وسيدات، إلى القاهرة فجر الجمعة، بعد تحقيق إنجاز قاري جديد بالتتويج بلقبي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، التي استضافتها العاصمة الأنجولية لواندا، ليواصل الفريق الأحمر كتابة التاريخ على مستوى منافسات كرة اليد الإفريقية.

موعد عودة بعثة الأهلي إلى القاهرة

وقال هاني النجدي، مدير الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، في تصريحات خاصة، إن بعثة الفريق ستصل إلى القاهرة في تمام الساعة الثانية صباح الجمعة، عقب التتويج باللقب الإفريقي على حساب الزمالك، في نهائي شهد منافسة قوية وإثارة كبيرة بين الفريقين حتى اللحظات الأخيرة.

رجال الأهلي أبطال إفريقيا على حساب الزمالك

ونجح رجال كرة اليد بالنادي الأهلي في التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، بعدما حققوا فوزًا مثيرًا على الزمالك بنتيجة 26-25، في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة كيلامبا بالعاصمة الأنجولية لواندا.

وبهذا الانتصار، حصد الأهلي اللقب الإفريقي للمرة الرابعة على التوالي، والتاسعة في تاريخه، بعدما قدم لاعبوه أداءً قويًا في مواجهة الزمالك، التي اتسمت بالندية والتقارب في المستوى.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بنتيجة 10-9، قبل أن ينجح الأهلي في العودة خلال الشوط الثاني، الذي انتهى بالتعادل 22-22، ليلجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية، التي ابتسمت في النهاية للفريق الأحمر، بعدما حسم المواجهة بفارق هدف واحد.

سيدات الأهلي يكملن الثنائية القارية

وعلى مستوى منافسات السيدات، نجح فريق الأهلي في التتويج بلقب البطولة الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، عقب الفوز على أول أغسطس الأنجولي بنتيجة 21-20، في المباراة النهائية، ليؤكد تفوق النادي الأحمر في منافسات الرجال والسيدات.

وبذلك، حقق الأهلي إنجازًا مميزًا بحصد اللقبين الإفريقيين، في تأكيد جديد على قوة فرق كرة اليد بالنادي وقدرتها على المنافسة على الألقاب القارية.

إنجاز جديد بعد برونزية كأس العالم للأندية

ويأتي تتويج رجال الأهلي باللقب الإفريقي بعد أيام قليلة من حصول الفريق على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب»، التي استضافتها مصر، ليواصل الفريق سلسلة إنجازاته خلال الموسم الحالي، ويضيف لقبًا جديدًا إلى سجله الحافل بالبطولات

يد الاهلي الاهلي اخبار الاهلي اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

عاصفة ترابية ورمال قادمة من شرق ليبيا تضرب البلاد| الأرصاد تحذر

وزارة البترول

أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

مستريح الذهب في الزقازيق - هيثم أحمد رجب

مستريح الزقازيق استولى على 20 كيلو ذهب وهرب للأردن.. والضحايا: خسرنا تحويشة عمرنا وعملنا محاضر ضده

وزير التربية والتعليم

أزمة بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027.. الأهالي: السيستم واقع والكود مابيوصلش

الجو هيقلب.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي وأمطار تضرب القاهرة والمحافظات

الجو هيقلب.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي وأمطار تضرب القاهرة والمحافظات

حافظ للقرآن وبدأ يومه بصلاة الفجر.. ماذا حدث للطالب آدم الأحمدي داخل مدرسته في بورسعيد؟

حافظ للقرآن وبدأ يومه بصلاة الفجر.. ماذا حدث للطالب آدم الأحمدي قبل وفاته داخل مدرسته في بورسعيد؟

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. الإستعانة بمعلمي الحصة لتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي والدين بالمدارس

أسعار الوقود

مصادر: تثبيت أسعار الوقود والمواد البترولية حتى نهاية ديسمبر 2026

ترشيحاتنا

القمح

هيئة السلع التموينية: مصر تستهدف الاكتفاء من القمح التمويني بحلول 2030

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| الرئيس السيسي يوجه رسائل مهمة للشعب المصري.. أحمد موسى: لو 30 يونيو فشلت كنا كلنا دخلنا السجن

السيسي

فاتن عبدالمعبود: أحداث 2013 محطة مهمة في قراءة تاريخ مصر

بالصور

‏ترند المحلي.. أشهر 5 سيارات بوكسي في السوق المصري

سيارات بوكسي
سيارات بوكسي
سيارات بوكسي

بعد أزمتها الصحية الأخيرة.. أول ظهور لـ منة شلبي من برلين

من برلين.. أول ظهور لمنة شلبي بعد أزمتها الصحية الأخيرة
من برلين.. أول ظهور لمنة شلبي بعد أزمتها الصحية الأخيرة
من برلين.. أول ظهور لمنة شلبي بعد أزمتها الصحية الأخيرة

هتخلص في 10 دقايق.. 5 أكلات سريعة التحضير للغداء والعشاء

اكلات سريعة التحضير في 10 دقائق
اكلات سريعة التحضير في 10 دقائق
اكلات سريعة التحضير في 10 دقائق

بذور الشيا.. فوائد لصحة القلب والأمعاء تساعد على الشعور بالشبع

بذور الشيا..فوائد لصحة القلب والإمعاء تساعد على الشعور بالشبع
بذور الشيا..فوائد لصحة القلب والإمعاء تساعد على الشعور بالشبع
بذور الشيا..فوائد لصحة القلب والإمعاء تساعد على الشعور بالشبع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد