بعثة يد الأهلي تعود إلى القاهرة فجر الجمعة بعد التتويج بلقبي إفريقيا

تعود بعثة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، رجالًا وسيدات، إلى القاهرة فجر الجمعة، بعد تحقيق إنجاز قاري جديد بالتتويج بلقبي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، التي استضافتها العاصمة الأنجولية لواندا، ليواصل الفريق الأحمر كتابة التاريخ على مستوى منافسات كرة اليد الإفريقية.

موعد عودة بعثة الأهلي إلى القاهرة

وقال هاني النجدي، مدير الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، في تصريحات خاصة، إن بعثة الفريق ستصل إلى القاهرة في تمام الساعة الثانية صباح الجمعة، عقب التتويج باللقب الإفريقي على حساب الزمالك، في نهائي شهد منافسة قوية وإثارة كبيرة بين الفريقين حتى اللحظات الأخيرة.

رجال الأهلي أبطال إفريقيا على حساب الزمالك

ونجح رجال كرة اليد بالنادي الأهلي في التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، بعدما حققوا فوزًا مثيرًا على الزمالك بنتيجة 26-25، في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة كيلامبا بالعاصمة الأنجولية لواندا.

وبهذا الانتصار، حصد الأهلي اللقب الإفريقي للمرة الرابعة على التوالي، والتاسعة في تاريخه، بعدما قدم لاعبوه أداءً قويًا في مواجهة الزمالك، التي اتسمت بالندية والتقارب في المستوى.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بنتيجة 10-9، قبل أن ينجح الأهلي في العودة خلال الشوط الثاني، الذي انتهى بالتعادل 22-22، ليلجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية، التي ابتسمت في النهاية للفريق الأحمر، بعدما حسم المواجهة بفارق هدف واحد.

سيدات الأهلي يكملن الثنائية القارية

وعلى مستوى منافسات السيدات، نجح فريق الأهلي في التتويج بلقب البطولة الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، عقب الفوز على أول أغسطس الأنجولي بنتيجة 21-20، في المباراة النهائية، ليؤكد تفوق النادي الأحمر في منافسات الرجال والسيدات.

وبذلك، حقق الأهلي إنجازًا مميزًا بحصد اللقبين الإفريقيين، في تأكيد جديد على قوة فرق كرة اليد بالنادي وقدرتها على المنافسة على الألقاب القارية.

إنجاز جديد بعد برونزية كأس العالم للأندية

ويأتي تتويج رجال الأهلي باللقب الإفريقي بعد أيام قليلة من حصول الفريق على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب»، التي استضافتها مصر، ليواصل الفريق سلسلة إنجازاته خلال الموسم الحالي، ويضيف لقبًا جديدًا إلى سجله الحافل بالبطولات