أحمد جلال: سيطرة الأهلي حسمت القمة.. وخبرات لاعبيه صنعت الفارق أمام الزمالك

تحدث الناقد الرياضي أحمد جلال عن أسباب تراجع المستوى الفني لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ومكاسب الفريق الأحمر من الفوز، إلى جانب المخاوف التي تحيط بالفريق الأبيض بعد الخسارة، وذلك خلال استضافته في برنامج «الكلام المظبوط» مع الإعلامي هاني حتحوت.

وقال أحمد جلال إن الضغوط الكبيرة التي سبقت المباراة، وحسابات كل فريق تجاه الآخر، ساهمت في تراجع المستوى الفني، مشيرًا إلى الجدل الذي أثير حول مستقبل المدير الفني للأهلي الحسين عموتة، إلى جانب معاناة الزمالك من بعض الغيابات وعدم اكتمال جاهزية عدد من لاعبيه.

وأوضح أن إصابة آدم كايد، وعدم اكتمال جاهزية عدي الدباغ بسبب نزلة البرد، أثرا على خيارات الزمالك، كما أشار إلى أن عبد الله السعيد، رغم إمكانياته الكبيرة، لم يكن في أفضل حالاته خلال المباراة، في ظل الفارق العمري بينه وبين ثنائي الأهلي أكرم توفيق ومروان عطية.

مكاسب الأهلي من الفوز على الزمالك

وعن مكاسب الأهلي بعد الانتصار في القمة، أكد جلال أن الفوز على الزمالك يمثل خطوة مهمة للفريق الأحمر، ويساهم في تهدئة الأجواء داخل النادي بشأن عموتة، رغم عدم تقبل قطاع من الجماهير له بالشكل الكافي حتى الآن.

وأضاف أن أداء الأهلي لم يكن قويًا طوال المباراة، لكنه فرض سيطرته على مجريات اللعب، ونجح في صناعة ثلاث أو أربع فرص، وهو معدل جيد في مباريات القمة، لافتًا إلى أن التغييرات الفنية تأخرت بعض الشيء، لكن المدير الفني نجح في النهاية في حسم المواجهة.

وأشاد جلال بقرار عموتة الاعتماد على ثنائي ارتكاز في وسط الملعب، موضحًا أن مشاركة أكرم توفيق أساسيًا في مركزه الأصلي إلى جانب مروان عطية منحت الأهلي قوة كبيرة في منطقة الوسط.

وأشار إلى أن الثنائي ذكّره بما قدمه المنتخب المصري في كأس العالم، عندما شكل لاعبوه قوة في منطقة الارتكاز، مؤكدًا أن أكرم ومروان نجحا في السيطرة على وسط الملعب، وهو ما ساعد الأهلي على فرض أفضليته خلال الشوط الأول.

خبرات الأهلي تحسم المواجهة

واختتم أحمد جلال تصريحاته بالتأكيد على أن اندفاع الزمالك هجوميًا خلال الشوط الثاني كان أمرًا طبيعيًا في ظل محاولاته العودة إلى المباراة، إلا أن خبرات لاعبي الأهلي ساهمت في حسم المواجهة لصالح الفريق الأحمر.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بهدفين دون رد في مباراة القمة، ليحصد ثلاث نقاط مهمة، في الوقت الذي تفتح فيه الخسارة الباب أمام تساؤلات بشأن قدرة الفريق الأبيض على تجاوز آثار الهزيمة والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.