اللقب الرابع على التوالي.. فتحي سند يشيد بإنجاز الأهلي في أفريقيا لكرة اليد

علق الناقد الرياضي فتحي سند على تتويج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، للمرة التاسعة في تاريخه، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 26-25، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم في أنجولا.

وكتب فتحي سند عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الأهلي يتوّج ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد للمرة التاسعة في تاريخه، ويواصل سلسلة التتويج باللقب الرابع تواليًا».

وأضاف الناقد الرياضي: «الأهلي فاز على الزمالك بنتيجة 26-25 في الثواني الأخيرة»، في إشارة إلى النهاية المثيرة للمباراة التي حسم خلالها الفريق الأحمر اللقب القاري على حساب غريمه التقليدي.

وتوج الأهلي بالبطولة بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، بعدما نجح في حسم المواجهة النهائية بهدف قاتل في الثواني الأخيرة، ليواصل حضوره على منصات التتويج الأفريقية.

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 9 ألقاب في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، بينما يمتلك الزمالك 12 لقبًا في البطولة.