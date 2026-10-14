مجلس إدارة النادي الأهلي يهنئ سيدات اليد ببطولة إفريقيا

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، التهنئة إلى لاعبات الفريق الأول لكرة اليد والجهاز الفني والإداري والطبي، بمناسبة التتويج ببطولة إفريقيا، للمرة الثانية في تاريخ النادي، وأشاد بالمستوى المتميز الذي قدمته اللاعبات، والروح العالية التي تحلين بها والإصرار على تحقيق اللقب.

وأكد مجلس الإدارة أن هذا الإنجاز يضع على عاتق الفريق مسؤوليات أكبر خلال المرحلة المقبلة، في ظل البطولات المنتظرة على المستويين المحلي والقاري، مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهد والاستعداد الجيد للمنافسات المقبلة، من أجل مواصلة حصد الألقاب والحفاظ على المكانة التي تليق باسم النادي.

وأشار مجلس الإدارة إلى أن مواصلة الانتصارات تتطلب الحفاظ على الروح والتركيز وبذل أقصى جهد، من أجل المنافسة بقوة على جميع البطولات، وإسعاد جماهير الأهلي، القاسم المشترك في كل الإنجازات والانتصارات.



