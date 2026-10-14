الأهلي يفرض هيمنته على إفريقيا.. ثنائية تاريخية لرجال وسيدات اليد في يوم واحد

حقق النادي الأهلي إنجازًا إفريقيًا جديدًا في كرة اليد، بعدما توج فريقا الرجال والسيدات بلقبي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، ليواصل الفريق الأحمر حضوره القوي على الساحة القارية، في يوم استثنائي شهد انتصارين ثمينين في نهائيي البطولة.

ونجح رجال وسيدات الأهلي في حصد اللقبين بعد مواجهتين قويتين، حسمهما الفريقان بفارق هدف واحد، ليؤكدا قدرتهما على التعامل مع الضغوط في المباريات النهائية، ويضيفا إنجازًا جديدًا إلى سجل النادي في كرة اليد الإفريقية.

رجال يد الأهلي يهزم الزمالك ويتوج باللقب الإفريقي التاسع

توج الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 26-25، في المباراة النهائية التي أقيمت في أنجولا.

وشهدت المواجهة صراعًا قويًا بين الفريقين، في ظل رغبة كل منهما في حسم اللقب القاري، قبل أن ينجح رجال الأهلي في إنهاء المباراة لصالحهم بفارق هدف وحيد، ليحسموا واحدة من أقوى مواجهات البطولة.

وجاء التتويج ليمنح الأهلي لقبه التاسع في تاريخ مشاركاته ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، ويعزز مكانته بين أبرز الأندية المتنافسة على الألقاب القارية.

وقدم لاعبو الأهلي أداءً قويًا خلال المباراة النهائية، وتمكنوا من التعامل مع صعوبة المواجهة أمام الزمالك، الذي سعى بدوره إلى التتويج بالبطولة، لكن الفريق الأحمر حسم اللقاء في النهاية لصالحه بنتيجة 26-25.

سيدات الأهلي يتوجن باللقب الإفريقي للمرة الثانية

وعلى صعيد منافسات السيدات، نجح الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي في التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، بعد الفوز على فريق أول أغسطس الأنجولي بنتيجة 21-20، في المباراة النهائية.

وجاء انتصار سيدات الأهلي بالطريقة ذاتها التي حسم بها فريق الرجال لقبه، بعدما انتهت المواجهة بفارق هدف واحد، في مباراة اتسمت بالقوة والندية حتى اللحظات الأخيرة.

وتمكنت لاعبات الأهلي من حسم المواجهة لصالحهن أمام الفريق الأنجولي، ليعتلين منصة التتويج الإفريقية ويضفن لقبًا جديدًا إلى سجل إنجازات كرة اليد النسائية بالنادي.

ويمثل هذا التتويج اللقب الثاني في تاريخ سيدات الأهلي ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، ليواصل الفريق خطواته نحو ترسيخ مكانته ضمن فرق القمة في القارة السمراء.

الأهلي يحقق الثنائية الإفريقية في يوم واحد

وبهذا الإنجاز، جمع النادي الأهلي بين لقبي الرجال والسيدات في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد خلال يوم واحد، في تأكيد على قوة قطاع كرة اليد بالنادي على مستوى المنافسات القارية.

وجاءت الثنائية بعد انتصارين صعبين بنتيجة واحدة من حيث فارق الأهداف، إذ تفوق رجال الأهلي على الزمالك بنتيجة 26-25، بينما حسمت سيدات الفريق مواجهتهن أمام أول أغسطس الأنجولي بنتيجة 21-20.

ويضيف هذا الإنجاز فصلًا جديدًا إلى سجل الأهلي الإفريقي، بعدما نجح فريقا الرجال والسيدات في استغلال الفرصة والتتويج باللقبين، ليحتفل النادي بيوم استثنائي لكرة اليد، عنوانه حصد البطولات والتفوق القاري.