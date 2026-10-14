ليفربول يكتسح لاسك بسداسية في دوري أبطال أوروبا

اكتسح فريق ليفربول نظيره لاسك، بسداسية مقابل ثلاثة أهداف، في إطار الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت سداسية ليفربول عن طريق رونالدو أراوخو وبرادلي باركولا (هاتريك) وجيريمي فيريمبونج، ولويس كاموس في الدقائق 22، 24، 37، 51، 66، 72.

فيما جاءت ثلاثية لاسك عن طريق روبرت ليبوسيتش وفلوريان فليكر (هدفين) في الدقائق 63، 74، 77.

جاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جاكيه- تسيميكاس- رونالد أراوخو- جيريمي فريمبونج.

خط الوسط: تري نيوني- جرافنبرخ- فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: برادلي باركولا- كوماس- ريو نجوموها.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما يأتي فريق لاسك في المركز 32 بدون نقاط.