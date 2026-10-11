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أحمد جلال يكشف تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك.. و«شوبير» يحرس المرمى
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد جلال يكشف تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك.. و«شوبير» يحرس المرمى

الناقد الرياضي احمد جلال
الناقد الرياضي احمد جلال
عبد الخالق صلاح

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال، عن ملامح التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك، مشيرًا إلى أن مصطفى شوبير سيتولى حراسة مرمى الفريق، فيما يقود أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو خط الهجوم.

وأوضح أحمد جلال أنه لن يتم الدفع بحسين الشحات في التشكيل الأساسي للأهلي مع بداية المباراة.

ومن جانبه، علّق الإعلامي عمرو أديب على تصريحات الناقد الرياضي، قائلًا: «حسين الشحات بيلعب آخر ثلث ساعة».

جاء ذلك خلال برنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة MBC مصر.

أحمد جلال يطرح سؤالًا مثيرًا قبل القمة 131: الشناوي أم مصطفى شوبير؟

طرح الإعلامي أحمد جلال تساؤلًا بشأن هوية حارس المرمى الأنسب لحراسة عرين النادي الأهلي خلال مواجهة الزمالك المرتقبة في القمة 131، في ظل المنافسة بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير على حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق.

ونشر أحمد جلال تساؤله حول الحارس الذي يستحق المشاركة في المباراة، قائلًا: «من الأنسب لحراسة مرمى الأهلي في لقاء القمة 131.. محمد الشناوي أم مصطفى شوبير؟».

ويأتي هذا التساؤل في ظل اهتمام جماهير الأهلي بمعرفة اختيار الجهاز الفني لحراسة المرمى قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، التي تمثل أهمية كبيرة للفريقين في منافسات الدوري المصري الممتاز

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة  الزمالك، اليوم الأحد ، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة القمة بين القطبين الأهلي والزمالك عبر قنوات أون سبورت.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  الفوز على بترول أسيوط بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، مساء أمس الاول الأربعاء على استاد السلام.

أحمد جلال الأهلي الزمالك

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