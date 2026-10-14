الدماطي: حققنا المستحيل.. الأهلي بطل إفريقيا في الـ 6 ألعاب الجماعية

أعرب محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالإنجاز التاريخي الذي حققه النادي في ألعاب الصالات، بعد تتويج فريق سيدات اليد بلقب بطولة إفريقيا.

وقال الدماطي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "أول يوم دخلنا المجلس اتقالي البطولتين اللي مستحيل نكسبهم، إفريقيا سلة سيدات ودي عمرها ما دخلت النادي، ويد سيدات ودي احنا بعيد جداً عنها وكسبناها مرة واحدة في السبعينات".

وأضاف: "بفضل الله ودعم الجمهور ومجهود اللاعبات، من 10 شهور لأول مرة إفريقيا سلة سيدات بتدخل النادي، والنهاردة إفريقيا يد سيدات، عشان الحمد لله المجلس يبقي حقق الـ 6 بطولات الإفريقية الممكنة في ألعاب الصالات رجال وسيدات".

واختتم عضو مجلس الأهلي تصريحاته قائلاً: "مليون مبروك للبطلات والجهاز والنشاط الرياضي.. يوم أهلاوي عظيم".