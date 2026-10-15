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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سامح يوسف: الأهلي استحق الفوز على الزمالك.. والقمة الأخيرة من أسوأ المباريات فنيًا

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

انتقد سامح يوسف، لاعب الزمالك السابق والمدرب الحالي بنادي السكة الحديد، المستوى الفني الذي ظهر به الأهلي والزمالك خلال مباراة القمة الأخيرة، مؤكدًا أن الفريقين لم يقدما الأداء المنتظر في المواجهة التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

مباراة القمة 

وقال سامح يوسف، خلال تصريحاته مع الإعلامي أمير هشام في برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن مباراة القمة كانت من أسوأ المباريات من الناحية الفنية، موضحًا أنه لم يشاهد كرة قدم جيدة من الفريقين خلال اللقاء.

وأضاف أن أداء الزمالك كان متوقعًا بالنسبة له، في ظل الأزمات التي يعاني منها النادي، رغم امتلاك الأهلي قائمة مميزة من اللاعبين، وهو ما جعله يتوقع تفوق الفريق الأحمر بنتيجة أكبر، لكن الأداء داخل الملعب لم يعكس هذا الفارق بالشكل المنتظر.

وتحدث يوسف عن هدف الأهلي الأول، مشيرًا إلى أن محمد هاني سدد الكرة التي ارتطمت بأحد اللاعبين قبل أن تسكن شباك المهدي سليمان، حارس الزمالك، معتبرًا أن التوفيق لعب دورًا في تسجيل الهدف.

وأوضح أن الأهلي لم يصنع عددًا كبيرًا من الفرص خلال الشوط الأول، باستثناء محاولتين لإمام عاشور وسفيان بنجديدة، بينما امتلك الزمالك فرصتين خلال المباراة.

وأشار لاعب الزمالك السابق إلى أن الفريق الأبيض ظهر بصورة أفضل خلال أول نصف ساعة من الشوط الثاني، في الوقت الذي تراجع فيه الأهلي إلى الخلف، لافتًا إلى أن إمام عاشور لم يقدم مستواه المعتاد، كما لم يظهر أحمد سيد زيزو بالمردود المنتظر.

وأكد سامح يوسف أن تغييرات معتمد جمال لم تنجح في تغيير مسار المباراة، مشددًا على أن الفريقين لم يقدما المستوى الفني المطلوب في مواجهة بحجم القمة المصرية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي كان يستحق الفوز بالمباراة، لكنه يرى أن القيمة الفنية لمواجهات القمة تراجعت خلال الفترة الأخيرة، في ظل تراجع مستوى الأداء الذي اعتادت الجماهير مشاهدته في مثل هذه المباريات.

الاهلي الزمالك منتخب مصر أمير هشام

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